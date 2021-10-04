【電子消費券】有市民已用完消費券　電子產品商戶料生意升１倍　惟反應不及首輪熾熱

▲ 有商戶認為，受第二輪消費券帶動，10月份生意額估計有機會增長1倍，但坦言今次消費券的反應不如第一輪。（資料圖片）

第二輪電子消費券自10月1日派發，不少港人亦趁一連三日的假期外出消費。有受訪市民甚至表示，在短短數日內已把消費券用完。然而有中小型商戶認為，10月份生意額估計有機會增長1倍，但坦言今次消費券的反應不如第一輪。

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售賣電子產品、小型家電的Ideal Digital，其董事袁振威估計，受消費券帶動，10月份生意將按月增長1倍。他稱情況較8月份稍遜，當時生意急增1倍以上；甚至消費券正式到手前，已有不少客戶致電查詢。Ideal Digital今次亦有提前部署配合消費券的優惠策略，但袁估計，今次的反應沒有首輪消費券般熾熱，料效應仍會持續兩星期左右。

港人一直亦喜愛追捧電子產品，袁振威透露近幾日亦有不少顧客到店，物色2000元至3000元左右的產品，「很明顯目標是為了用盡消費券。」他指，各類型的產品銷情相若，例如小型家電、耳機、風筒亦不乏顧客查詢。

日本家品店：市民傾向「慢慢用」

不過，亦並非所有零售商亦能受惠於次輪消費券。售賣日本家品雜貨的「47日和」創辦人Amy認為，市民對於首輪消費券的反應較衝動，估計因當時有暑假及東京奧運帶動市民消費情緒；令當時品牌生意及門店人流增加兩成。

特別因為該品牌僅得門市支援以消費券付款，令門店生意額的佔比由50%升至80%。雖然Amy相信今次消費券亦能為門市吸引生意，但相信10月份生意額與平時相若，市民較傾向「慢慢用」消費券。

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責任編輯：葉泳珊