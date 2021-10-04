【無與輪比@iM網欄】電動車可平衡減碳及電荒？

近日中國政府針對高排放及高能源消耗，指明地方政府嚴格執行碳排放指標，同時煤炭價格持續上升，令不少地方須實施限電，當中Tesla及Apple等美國企業，都表明已受到限電的影響而須停工，出貨量亦都受到影響。中國內地是在2020年9月提出「雙碳」目標，但在疫後復甦之下，內地工廠訂單急增，加上今年氣候反常，天氣異常嚴熱，令不少地區的電力消耗量急劇上升。發改委便在八月份，根據雙控標準點名12個未達標情況最為嚴重的省份，當中包括廣東、江蘇及浙江。

那除了Tesla本身，以及其零件供應生產線會受影響之外，電動車的普及又會否被波及？

首先，限電的原因與電動車的普及暫時仍關係甚微，儘管現時中國的電動車保有量近700萬輛，據中國乘聯會的數據，八月份電動車的電力消費量，亦都只及總電力消費量的0.2%，即使全國電動車保有量達6000萬輛，其對總體電力消費亦只有2%的影響。再者，電動車的車不會同時間充電，而Tesla等提供充電設施的廠商，亦都設立特定時間充電較便宜的收費模式，以吸引用家在非繁忙時間充電。

然而，中國內地電力供應緊張，亦都引發了學術討論，甚至回歸到全球最大車廠之一的豐田，批評電動車未必是未來汽車發展方向，因為電動車的發展，並無考慮碳排放及用電荒的影響——最簡單的是，汽車主要的燃料是石油，可是碳排放更高、產生更多污染的煤仍是目前很多國家的主要發電來源，以中國為例，煤電便佔七成的發電量，而在電動車的生產過程中，其碳排放往往比電油車更多，因為電動車牽涉電池的生產，所以目前而言，電動車的推展，似乎無助於減碳。

因此，電動車要達至真正環保，必須待可再生能源的使用佔比增加。至於電力供應不足的問題，中國目前正研究V2G功能，即「車輛到電網」，意思是電動車平時充電行使，到不用行使時，可將電力售回電網，令電力可更有效地使用。且看中國內地有關當局，未來如何應對電荒，以及平衡減碳的問題。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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