【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店

近年劏房大行其道，就連大型私人屋苑業主也不惜冒險，把單位改建成多個劏房出租。近日有業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」中發帖，擬出租日出康城領都的「碌架床房+連儲物室」房，面積為90+40呎，開價月租5,200元，結果被網民瘋狂炮轟，認為業主把單位間成多個劏房，而這個碌架床房原本更是工人房，直言「冇人性」。

領都單位變劏房相片：

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根據帖文中形容，該房間有「 碌架床、梳妝台、衣櫃、連儲物室(有窗)」，租金每月5,200元。房間呎寸為90呎+40呎，包括差餉、管理費及寬頻上網，但不包水、電、煤，由租客平均攤分。另外與其他租客共享的設施包括「浴室(兩間）、廚房（一間）、明火煮食、雪櫃、洗衣機及乾衣設備」，而屋苑設施包括「會所、泳池、健身室」。

按金方面則要「兩按一上」，即2個月按金加一個月上期，另水電煤按金2,000元，住戶證鎖匙按金300元。

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據業主在Facebook上的照片所見，該劏房有一張木製的碌架床，一張白色木枱及2張椅子，另有一個梳裝櫃及一個衣櫃，房內活動空間頗為狹窄。另外業主所說的40呎儲物室，則似擺放雜物為主，包括有一條長梯、幾個紙盒，以及有一架超市的手推車。

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此外，從另一張相片所見，在一條白色牆身為主的長走廊上，有5道房門，業主疑似把單位間成5間劏房，若每間劏房收取5,200元的話，一個月租金收入就可達2.6萬元。

對於領都單位變成劏房，網民反應極為熱烈，大部份均不值業主所為，表示：「真識計數，租過工人房比人又收5,200」、「5200蚊係租一個床位定成間房架？仲要2000蚊水電按金？」、「日出康城變劏房！随時比管理處勒令趕走！」、「咁都得，真係冇人性」

其他網民回應：

租個個都真係pigpig la

係唔係$520寫錯$5,200呀

真係好笑，$5200？不如住酒店，仲有人執埋屋添

就係佢呢類垃圾，攪到啲屋無論貴價樓、平價樓都變晒檔房，攪cheap晒亂晒籠！仲攪到樓價、租價痴晒線！呢啲垃圾攪到香港越住越貴，越住越細！呢類物體好折墮！

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記者：李兆明