【細味醺徒@iM網欄】個性獨特讚口不絕 寒菊- 不得了！

我很少給予一枝酒如此高的評價，原因不是我嗇色，而是好酒通常價格較高。既然我有付鈔，酒便理應有一定水準，評價多少有折讓。但如果清酒很便宜，卻交出很高的水準，就能令我大大加分。

寒菊酒造酒評網新貴

寒菊酒造的酒，在日本的清酒品評網中素有所聞，但由於它大部份產出的都是生酒，那就只好待香港的酒商或居酒屋用凍櫃訂回來，才有機會一試。剛好當天到串燒店發現了它，二話不說點來喝。一喝之下，不得了，難怪它在酒評網有如此高的評分。當晚喝的分別是夏限定的「空海」及「Speical Thanks 39」。

性價比極高的個性酒

先喝的銘柄是「空海」（圖一），酒是稍為甘口的爽酒，屬55%純米吟釀，酒米則是酒造好適米。由於負日本酒度僅為負1，而且酸度也有1.6，不會很甜膩，反而是帶有濃濃的米香，而且後勁也不錯，很適合大口大口的喝，配搭串燒極佳。侍應用闊口小杯盛酒，正因為酒帶有水果香氣。總的來說，它有香氣；雖然不是山田錦或雄町等大路米種，但喝下卻有不俗米香，還有後勁，而且不膩，還要很「挨得」，喝到尾聲時還越來越醇滑。基本上每個得分位它都做得很好，而且價錢不貴，當晚在餐廳喝也僅是400元左右一枝。這酒在日本原價是1500-2000日元一枝不等，大概是百多元一枝，人家用凍櫃運輸，連損耗及開酒費，四百元一枝不算太過份呢。

▲ 寒菊銘釀-OCEAN99 空海-Inflight 純米吟釀無濾過原酒

當晚侍應見我們讚口不絕，另外請了我們喝一杯「Special Thanks 39」純米大吟釀（圖二）。這枝酒其實是酒藏去年年末生產的酒，用上酒藏喜歡用的雄町米，釀成39%的精米步合度，酒體相對較滑，雄町米加上負四度日本酒度，是一枝較為甘口的酒。由於它也是生酒，口感較豐滿，與第一枝「空海」的爽口感覺，截然不同，也很有個性。

▲ 寒菊銘釀-「Special Thanks 39」純米大吟釀無濾過生原酒

翌日回味無窮即再入手

翌日與朋友談起此酒，發現香港也有知音供應商。大伙兒一起團購，竟然一下子買斷了上架的兩枝限定酒。這可不是要炫耀，而是這酒的產量本來就不多，因為它不算是一個很大的酒藏，您到它的Facebook帳號看看，它大多是產季節限定酒，而每枝酒也有藏人釀酒概念的介紹，賣完即馨，所以它原來的貨量就不多，買回來的生酒也不可存放過久。這次買回來的酒，不是在餐廳買，自然就更便宜了，僅約三百元一枝。買生酒，如果店方一直以冰凍保存，人家加上一百五十元利潤一枝，實在非常合理。這樣的好酒，我還擔心它沒利可圖的話，日後就無處可買了。

「晴日」驚喜三階段變化

酒商很有效率，翌日來貨，長假前即取了這枝「晴日- Special Yell」(圖三）品嚐。這枝酒是一枝混釀酒，用山田錦及赤磐雄町混釀，日本酒度負3，亦是較甘口之類。它比較有趣的地方，是在開瓶後幾小時有不同的變化，起始時口感就像Sparkling sake，帶少量的旨味；中段突然變得較平衡，旨味降低，換來了酸味與果味；尾段則越來越像一枝生酒的複雜口感。三枝相比，其實我最喜歡第一枝的「空海」，原因是當晚的食物搭配。至於這枝晴日，它有層次也有混釀的獨特品味，只是我覺得它該配上西餐或酸味較重的食物，效果會更佳。當晚配上刺身壽司好像不是最佳配搭。這屬非戰之罪吧，因為我就是沒有預計寒菊的酒，每枝的個性也很不同，以致配酒的效果也有點難以預計呢！

▲ 寒菊銘釀- 「晴日-special yell」無濾過生原酒

以上談及的三枝酒，由於都是限定酒，現已不易購入，但讀者無妨追蹤這酒藏的新品，特別是它的銘柄都有著獨特的個性，每次喝也有新鮮與神秘感！

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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