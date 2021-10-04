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新西蘭改為與病毒共存 放棄清零解封在即

環球社會熱點 16:42 2021/10/04

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新西蘭新冠肺炎疫情較其他國家輕微，但近來傳染情況仍然持續。新西蘭政府宣布，基於今次傳染狀況及變種病毒的威脅，認為難以回到感染人數清零的境界，遂決定放棄清零政策，改為與病毒共存。

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新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周一（4日）表示，因為Delta變種（即印度變種）及今次傳染程度使清零變得極為困難，決定改變防疫策略，改為與病毒共存。

去年疫情大流行，新西蘭的感染人數一直維持低位，甚至一段時間清零成功。阿德恩去年實施的全國封城及人口隔離被指是當地防疫關鍵，亦協助她順利在同年的大選獲勝。但今年8月開始，確診開始急升。

阿德恩補充，雖然終有一日會選擇與病毒共存，但Delta變種出現加快政策轉變，相信疫苗可以幫助新西蘭。阿德恩亦解釋，政府的防疫政策從來不是清零，而是消除新冠病毒。但新西蘭現時有疫苗，加上今次長時間嚴厲的封城亦難清零，因此放棄以往的防疫政策。

阿德恩同時表示，最大城市奧克蘭將會分階段解封，部分措施可於周三（6日）起實施。阿德恩表示，此前當合資格人士的疫苗接種率達90%，便會宣布解封。

新西蘭南島持續零確診 北島或需另定防疫級別 【下一頁】

新西蘭周一錄得29宗新感染個案，累計逾1,300宗，患者集在奧克蘭。奧克蘭因爆發疫情而封城，至今已封城近50日。至今新西蘭約200萬完成接種，佔合資格者的48%。

奧克蘭大學教授亨迪（Shaun Hendy）估計，在新措施下，新西蘭確診人數在未來數周飆升，傳染速度會加快。亨迪指政府現時只能寄望疫苗接種速度快過傳染，趕在當地的醫療系統及檢測與追蹤體系未崩潰前，確診數才可能放緩。

追蹤各地封城及解封消息，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

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