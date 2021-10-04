【香港樓市】新地薦6招加快土地及房屋供應　釋放10%綠化地帶可建120萬個公營房屋單位

▲ 【香港樓市】新地強調，集團長期以來積極將農地轉換為住宅發展用地

施政報告2021周三公布，市場關注政府在土地方面的發展。新鴻基地產 （00016） 就如何加快土地及房屋供應方面，提出6大建議，包括（1）容許發展商盡早參與新發展區的發展、（2）考慮推出土地債券，提供更大的誘因鼓勵業權人交出土地；（3）檢討祖堂地出售機制及善用鄉村地；（4）善用綠化地帶（Green Belt）的潛力；（5）加快基礎建設；（6）檢討濕地的潛力。

新地稱，由於新發展區分多期發展，如完成每期程序才開展下一期規劃，工程會被拖慢，當局應容許發展商盡早參與新發展區的發展，例如在第一期仍在進行時，已可在第2、3期等區域開始換地程序，加快整個流程。

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他又建議，政府可考慮參考過往的換地權益書制度（Letter A/ Letter B），推出土地債券（ Land Bonds），政府在收地時以土地債券取代現金賠償，債權人日後可以土地債券加現金購買政府的熟地，此舉令收地賠償更貼近市場情況，提供更大的誘因鼓勵業權人交出土地。

新地認為，目前祖堂地出售機制過於複雜和僵化，要求全部宗族人士同意才可出售的做法已不合時宜，亦非法例要求，「封鎖」了大量土地的發展潛力，建議政府應制定新的法例，完善祖堂地的買賣及司理選舉制度，令原居民更易選出司理，若大部分宗族成員同意時，便可出售祖堂地。

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對於綠化地帶改劃，新地稱，即使只釋放10%綠化地帶，已經有約 1,600公頃土地；如釋放25%（4,000公頃）已可增加本港住宅用地面積50%，而按合理推算，每一公頃可建大約750個單位，意味1,600公頃綠化地帶可建120萬個公營房屋單位，令目前的公營房屋單位數目倍增。

新地強調，集團長期以來積極將農地轉換為住宅發展用地，自2017年起，新地已將約940萬平方呎（約87公頃）的農地，轉為總樓面面積達900萬平方呎的住宅發展用地，這些項目已取得規劃許可，並將會供應約1.5萬個單位，其中1.16萬個單位已完成補地價安排。

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