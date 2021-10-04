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【玄人‧峰語@iM網欄】世代交運 如何去適應變?

名人薈萃 19:12 2021/10/04

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近日跟朋友交談時，不論做什麼行業、不論是什麼政見，不論是有錢沒錢，臉上總掛著一絲愁容、疑慮，主因是目前我們面對的世界、客觀條件都跟以前不一樣，遠至世界各地、近至周邊的人和事都好像很陌生，很難去適應。早在本專欄開筆時，我曾跟大家講過現在正值八、九交替時間，整個地球也受制於世運交接的影響，一切也在變革，直至2024年前正式交接上九運之前，這一切的變革是沒法穩定下來的。

每當提及轉變，大家會問究竟是變好還是變壞? 如果以玄學的大道理去說，沒有絕對的好與壞，因為任何人和事，在玄學的世界裡都擺脫不了陰陽、正反，很多時候的好壞，只是一個相對的角度，只是人們習慣了一件事物，只是時間長了就變為習性，習慣了就變成了一種自然反應，大家就會覺得相對上好了。其實，一直以來萬事萬物也在變，只不過適逢世運交接，我們所見的變更加明顯而已。

每一次世運交接的變，宏觀上我們只可接受被動的變，但微觀上我們是可以主動的變，去迎合整個被動的變革。好像今次新冠疫情，人與人之間為了防疫中斷了不少來往，但網上開會、教學卻應運而生，起初大家都覺得這不可行的，但現在已變為一種可逆轉的趨勢，那怕日後疲程退卻，但我相信網上交流將將會成為主流。又例如當日進入八運時，來了一次金融海嘯，卻引動全球量化寬鬆政，令資產價格大升，這也應驗了八運是資產大膨脹的世運。由此可見，世運的變革，是由一連串的誘因，去成就一個世運的特色出來，沒人可以逆轉，我們只有跟隨，問題是在跟隨當中，我們要扮演一個什麼的角色?因此，我在此再三強調，過去二十年八運的思維、生活模式、在九運未必全會部管用，我們也是要變的。在說白一點，你不必認同變革或新遊戲規則，但你只要懂得如何去適應改變及玩這場新遊戲便是了。

世代交運如是，人的交運亦一樣，很多時候身邊發生一些事情，令你無所適從，但三幾年後回看，大家會明白這些事情的發生，是有其原因、玄機，這些客觀而被動的變，是迫使你主動去變的元素。姑勿論我們面對的轉變是否順心順意，但行下去一定有好有不好(陰陽動靜)，重點是我們如何去調節自己的心態。當然，好運時做事會如有神助，但逆境時仍是要過活的，如果大家面對大環境變革時而未能調節好，倒不如多做一些自己喜歡的事，從自己喜歡的東西尋找正能量，切勿硬要在轉變時尋找自以為對的出路，很多時候越是用力，越是得不償失。

作者_奇峰（羅奇峰）簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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