【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港

▲ 10月開局，4間大小行齊加港元短存息，包括恒生驟加7天年息至5.5厘。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

季結過後，港元拆息持續低企，一個月拆息今天（10月4日）報0.06厘。而甫踏入10月，4間大小銀行即搶攻，當中最矚目的是恒生 （00011） 率先掀起戰幔，驟加7天港元定存年息0.5厘，新息率至5.5厘，頓變冠絕全城的高息王。而建行亞洲、信銀國際、及交銀香港卻齊加3個月港元短存年息0.05厘，建行亞洲的新息率報0.75厘，信銀國際為0.7厘、交銀香港則為0.6厘。

專家指現市況短存受捧，因方便游資可靈活轉身，令同業逆市加定期存款息率，冀力搶防守性閒資。畢竟第4季陷多事之秋，外圍變數甚多，尤其是10月是傳統股災高危月，今日恒指一度急挫，在24000點大關作攻防戰，疊加美國重提貿戰，擬向內地加關稅，難免令避險資金寧可少做少錯，且緊盯11月4日（本港時間）聯儲局公布議息結果，市料主席鮑威爾將公布縮表退市時間表。

人民幣定存最高息12厘【下一頁】

而比併短存息，眼下成為大行的主戰場，更不斷加息，如滙豐（HSBC）於9月9日已搶閘調高7天港元定存年息0.5厘至4.5厘；而另一發鈔行中銀香港 （02388） 相同短存也有4厘年息，遠較中小行為高，如素來以高息搶存的大眾銀行，其7天港元定存年息僅0.05厘。

惟須注意的，恒生與兩大發鈔行的超高息，須指定理財戶先兌換指定外幣等附帶條件，才享最高特惠息。參考今天7日拆息僅0.03厘，大行在牌面上蝕本搶存，即使扣除買賣差價，業界料唯恐所賺水位有限，凸顯同業勇進。展望拆息走向，主要受美息牽引，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，預計11月聯儲局將宣佈減少買債，12月開始進行，整個削減買債過程相信要大半年至一年時間完成。而由目前至今年底，預期美元的高低位區間介乎91.8至94.4，今年底目標為92.6。至於一個月港元拆息，由現時至今年底預計與樓按掛鈎的拆息繼續低企，約在0.1厘以下水平徘徊。

相關文章：【澳元定存】澳元定存息最高11厘 大行短存掀加息戰

【日圓定存】日圓定存息最高2厘 哈日族宜趁政治市低吸

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

*同場加映*【ET開市直擊】港股10月開局 現金＋股票 揀股點部署（附Time code）