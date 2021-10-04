【Good Food,Good Mood@iM網欄】隱藏於大館中的美味中菜 The Chinese Library

新一期消費券到手，預料又會掀起新一波消費熱潮，不少餐廳已宣佈封盤，如要訂位下年請早。上星期六，就在我苦惱應到何處用餐之際，位於大館的The Chinese Library向我發出一則短訊，推廣其Hennessy Tasting Menu。我對The Chinese Library的印象不錯，之前的用餐經歷，連我那位要求多多的老公也讚不絕口；我打開短訊一看，八道菜的晚餐每位只售$788+10%，我便立刻致電訂座星期日的晚餐，竟然有位，讓我們滿心歡喜。

我們習慣早食飯，傍晚6時便到達餐廳，是第一枱客。Hennessy Tasting Menu以一杯名為French 75的雞尾酒開始，我不是嗜酒之徒，這款偏甜又夾著檸檬清香的有氣雞尾酒最適合不過。

第一道菜是「凍滷原隻鮮鮑配燒椒皮蛋多士咸蛋黃醬」，很長的一個名字！鮑魚不是很柔軟的那種質地，而是比較爽口有嚼勁的，味道微辣，甚驚喜，一旁的多士烤得香脆，是四川傳統名菜燒椒皮蛋的一個變奏。

蒸點有「松露蝦餃」及「石斑陳皮蝦餃」，聽落似普通貨色，但味道十分不錯，蝦膠彈牙，溫度保持得好，後者的陳皮香味更有畫龍點睛之效。

「腿蓉素燕烏雞露」是湯羹，素燕的口感還真的蠻像燕窩，滑不溜口，湯底味道濃郁。

「龍蝦油炒珍珠蛋白龍蝦」，其中的「蛋白」口感滿有趣的，看上去白雪雪一粒粒還以為是米飯或茨實，吃下才知道是蛋白，依然滑溜，但粒狀的蛋白更有新意。龍蝦油鮮味香濃，也是出色之作。

主菜是「禪衣和牛肋」；來到這裡，真的要一讚廚師對溫度的掌控，所有餸菜在上桌時都是熱騰騰的，自然加分。說回這道菜式，和牛肋肉煮得軟腍，入口即化；頂部掃上粉漿炸脆，有著天婦羅的酥脆香口，再配上牛肉濃汁，美味非常。

今晚的餸菜偏向濃味，這道「小象拔清湯泡白玉」就有如一道清泉，用清湯煮冬瓜，配上法國青豆及薏米增加口感，淡雅舒服。

「鍾水餃」作為「單尾」，其紅油帶麻辣，是我杯茶。

甜品是「白冰馬蹄露」及「紅妝雪梅娘」，有別於傳統的中式甜品，但對我而言，還是傳統的好。

總括而言，食物水準不俗，吃得出廚師的心思，價格合理，座位舒適，上菜速度佳，吃完整頓飯也只不過是七點半，但眼見餐廳於星期日晚上也未能完全滿座，實在可惜，大家不妨一試。

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