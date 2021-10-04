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【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計

股樓投資 16:51 2021/10/04

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星凱．堤岸（The ARLES）位於東鐵火炭站旁，為中洲置業在港首個住宅項目，早前開放示範單位。示範單位以第1座28樓B室為藍本，實用面積337平方呎，一房間隔，屬經改動連裝修設計。單位不設玄關，為增加儲物空間，設計師在門口右方放設一組白色儲物櫃。 

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客飯廳以長形開則，闊約2.4米，外連22平方呎露台。單位採用開放式廚房設計，雖然面積比較細，但基本設備齊備，設計師於廚房對出放置小型餐枱，適合兩口子之用。值得留意的是，設計師折除主人房部分牆身，改以趟門分隔客廳與睡房。睡房空間寬敞，擺放雙人床後，仍有空間擺放床頭地櫃，以及衣櫃。浴房設於睡房內，設有窗，屬明廁設計。

第1座28樓B室無改動示範單位

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第3座28樓H室（三房一套連儲物室） 實用面積755平方呎【下一頁
第1座28樓B室（一房） 實用面積337平方呎【下一頁
第5座28樓H室（兩房） 實用面積527平方呎【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 星凱‧堤岸
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