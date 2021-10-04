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【職場熱話】 兩間公司各有優缺點 打工仔選工感兩難 網民： 一定不選美容行業

理財智慧 16:27 2021/10/04

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不知道大家在求職時有沒有遇上過需要作決擇的難題呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己同時得到兩間公司的取錄，而兩間公司均各有優點及缺點，不知道要選那一間公司才好，因而向網民詢問意見。

樓主經歷：

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【職場熱話】老細忽然迷信  擺放風水擺設濕濕碎  開會要揀特定生肖  【下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「選A公司，大公司通常不會解僱後生仔的。」，「若兩間的條件也差不多，當然選擇假期較多的那一間。」，也有人，指「選B吧，上班地方近很重要，不然遇上打風下雨便麻煩了。」，「美容業高危，除時減薪失業。」。

另有網民，指「現時的時勢不好，分分鐘做不了幾個月便又失業，要是我便選擇大公司，起碼也相對較穩定一些。」。

 

同場加映：【青姐話】波動何時了 跌市知多少？

 

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責任編輯：關海儀

 

 


 

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