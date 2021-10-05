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【職場熱話】男同事以為打HPV針有假放 詢問上司批准惹人發笑 網民：拜託不要貪小便宜

理財智慧 09:00 2021/10/05

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根據政府最新一期統計，本港首劑疫苗接種率達七成，但近日有網民於網上討論區發文，指有同事誤以為打針可以有假放，因此他問了上司一個問題，結果惹人捧腹大笑。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

【職場熱話】 兩間公司各有優缺點 打工仔選工感兩難 網民： 一定不選美容行業  【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，他們以為HPV針只有女性可以打，所以當聽到男人打HPV針也感到驚訝，「原來男人都打HPV針。」、「男人可以打，不過男人中HPV後果沒有女性嚴重，加上HPV價錢昂貴，男人很少打HPV。」、「有甚麼好笑？真是見識少。」、「有預防都好。」，亦有人認為打HPV針可以放一天假有點奇怪，其本意是給人打完疫苗針後可以休息，「以為打針有假放就奇怪一點，而且打針後有一天假期是讓人感到不舒服去休息，拜託不要貪小便宜。」

同場加映：【青姐話】波動何時了 跌市知多少？

 

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責任編輯：陳頌潔

職場文化 疫苗 HPV
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