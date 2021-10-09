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【一家四口 離家出走】有笑有淚的Paralympics

名人薈萃 05:55 2021/10/09

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日前去東京台場海濱公園現場觀戰三項鐵人賽殘奧（Paralympics），是日本居民唯一可親身到現場觀戰的賽事。大會雖然在現場舉牌，建議人們要保持社交距離，避免逗留和大聲歡呼，但現場觀眾非常熱情。特別是有日本選手經過時，大家都報以熱烈掌聲。其實東京殘奧不像東京奧運那樣，不是說「要衝金」這類以成績或目標為本的打氣說話，而是說「跑得好！」和「我們在這裡支持你」這種着重參與和突破自己的鼓勵說話。

領導員的職責

在三項鐵人賽男女視障級別（PTVI1）當中，每位視障運動員要由一位領導員去帶領。在跑直路時，領導員會用聲音和以一條繩連結去引導，但每當有轉彎時，他們都要手牽手帶着一齊同步加減速，以及避免撞上障礙物。比賽當日，東京天氣酷熱，氣溫高達36度，領導員要負責為運動員攞水、加冰用的冰袋（大會今次特設小型冰袋，為運動員降溫，預防中暑）。雖然有繩索綁着大家的腰或手，但在轉彎時，特別是那些「髮夾彎」（Hairpin turn），領導員和運動員都要手牽手、心連心，帶領運動員轉急彎。還有的是，領導員也是三項鐵人賽的運動員，基本上要全程陪跑之餘，更「照顧」運動員的生理和心理需要。或許這個就是Paralympics的真義，殘健共融，向着同一目標，大家「Para/Alongside Each Other」。

感動刺激淚腺

在奧運中，大家都是很認真的比賽。但在殘奧中，看得出參賽者是很享受比賽過程。其中有位美國運動員（Amy Dixon），整個過程都是在微笑的。在最後的一個圈時，觀眾報以掌聲鼓勵，她也拍掌感謝現場觀眾。那個畫面簡直動人心弦。筆者覺得看奧運時，大家都會被賽事刺激腎上腺分泌。但看殘奧時，大家都會被賽事刺激淚腺分泌。

還有兩位無名英雄，整個賽事後獲得全場掌聲，究竟他們是誰？就是現場攝製隊的兩位大師傅：電單車手和攝影師，一位「揸車」，一位「揸機」！先說攝影師，他的位置是在電單車手後，但他不是坐着拍攝，而是經常要站在電單車後座拍攝。真是「危險動作，專業示範」。另外，電單車手要跟運動員保持安全距離，駕駛在人跑的賽道上，普通人轉「髮夾彎」時其實不難，但電單車要在狹窄的賽道上，更要顧及平衡站在後座的攝影師，絕對是高難度的技術！

 

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撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口 離家出走

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