【高息股攻略】港鐵3厘息抗跌　重演派息增長逾10年歲月　看兩大條件

港鐵 （00066） 股價再觸今年低位41.1元，現價股息率2.99厘，較5年平均股息率2.67厘高出一成二。截至周一（4日），港鐵市帳率（PB）為1.47倍，較5年平均低7%，估值相對吸引，未來股息能否保持或增長，則視乎兩大條件。

港鐵近年股息率及估值走勢：

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翻查歷史派息記錄，自疫情爆發以來，港鐵派息持平，中期及末期股息分別派0.25元及0.98元。但在疫情之前，撇除特別息因素，港鐵其實錄得連續13年股息有增長，未來能否延續股息增長之趨勢，看兩大條件。

一大條件是通關，令旅客恢復及香港經濟進一步復甦，才可提振票務，車站及商場商店的租賃業務，以至本港物業銷售的表現。

第二條件是內地及國際業務。港鐵2021上半年收入為223億元（期內轉虧為盈，盈利26.73億元），當中60億為客運業務收入；15億來自車站商務；25億來自香港物業租賃及管理業務；值得留意是，有120億來自中國內地及國際鐵路、物業租賃及管理附屬公司收入。

港鐵：探索香港以外機會

除發展香港本地市場外，港鐵在業績表明，正繼續探索中國內地和海外市場的機遇，尤其是大灣區， 以擴大及分散收入來源。2021年首六個月，港鐵透過其附屬公司、聯營公司及合營公司，在中國內地、澳門、澳洲及歐洲為合共約8.06億人次的乘客服務。

若不包括內地物業發展，港鐵於香港以外的鐵路、物業租賃及管理附屬公司（扣除業務發展開支後）、聯營公司和合營公司於2021年上半年錄得應佔除稅後淨利潤為5.66億元，按年增近3倍，絕對是未來股息增長的關鍵。

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記者：區嘉俊

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