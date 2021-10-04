【太空開發】本田將涉足衛星發射業務　計劃2030年前試飛

想在衛星發射市場分一杯羹的公司愈來愈多，據《日經中文網》報道，日本汽車製造商本田（HONDA）宣布涉足將人造衛星送上太空的小型火箭業務，計劃在2030年之前進行試飛。本田公司表示，試行的火箭會返回發射基地，重複再用，借此大幅降低約50億日元（約3.5億港元）的發射成本。

【筍工推介】統計處招騁全職訪問員 月薪逾1.8萬元 入職條件一覽 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

報道指出，本田將開發能運載重量1噸以下衛星的小型火箭，將在引擎的噴射等方面，充分利用借助汽車汽油引擎積累的燃燒技術等，還將在火箭控制和誘導方面應用自動駕駛技術。本田已經在2019年成立了火箭等太空專業開發團隊，推進引擎的試製等，敲定商業化的詳細計劃。

【星球口水大戰】指對方公司控訴只為壟斷 Elon Musk嘲笑Jeff Bezos不能靠官司上太空【見下頁】

事實上，特斯拉（TESLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）的SpaceX、亞馬遜（Amazon）創始人貝索斯（Jeff Bezos）創辦的藍色起源（Blue Origin）等公司，相繼進入火箭領域，將太空定位為下一個增長市場的民間企業的競爭正在加速。由於太空開發需要鉅額投資，同時風險高，因此多由政府推進，但在人造衛星的發射領域，民營企業已相繼涉足。

同場加映：【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機