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【太空開發】本田將涉足衛星發射業務　計劃2030年前試飛

環球政經 16:38 2021/10/04

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想在衛星發射市場分一杯羹的公司愈來愈多，據《日經中文網》報道，日本汽車製造商本田（HONDA）宣布涉足將人造衛星送上太空的小型火箭業務，計劃在2030年之前進行試飛。本田公司表示，試行的火箭會返回發射基地，重複再用，借此大幅降低約50億日元（約3.5億港元）的發射成本。

【筍工推介】統計處招騁全職訪問員 月薪逾1.8萬元 入職條件一覽 【見下頁

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報道指出，本田將開發能運載重量1噸以下衛星的小型火箭，將在引擎的噴射等方面，充分利用借助汽車汽油引擎積累的燃燒技術等，還將在火箭控制和誘導方面應用自動駕駛技術。本田已經在2019年成立了火箭等太空專業開發團隊，推進引擎的試製等，敲定商業化的詳細計劃。

【星球口水大戰】指對方公司控訴只為壟斷　Elon Musk嘲笑Jeff Bezos不能靠官司上太空【見下頁

事實上，特斯拉（TESLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）的SpaceX、亞馬遜（Amazon）創始人貝索斯（Jeff Bezos）創辦的藍色起源（Blue Origin）等公司，相繼進入火箭領域，將太空定位為下一個增長市場的民間企業的競爭正在加速。由於太空開發需要鉅額投資，同時風險高，因此多由政府推進，但在人造衛星的發射領域，民營企業已相繼涉足。

同場加映：【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

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撰文 : 陳楚琨

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