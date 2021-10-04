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【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走

理財智慧 16:16 2021/10/04

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不知道大家身邊有沒有人要移民呢？而你自己又有沒有這樣的打算？近日有網民於網上討論區發文，指太太堅持要一家移民英國，但自己卻不想移民，因一來不想重新再適應一個地方，二來也認為他們的經濟實力不足以移民，因而感到十分苦惱，不知該怎麼辦才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】老闆禁下屬上班時玩手機   緊急事用內線聯絡   網民：這是人權來的 下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「 送太太和子女走，自己留在香港。」，「身邊有幾個家庭和你處境一樣，其實真是進退兩難。明知移民對自己前途是死路一條，但偏偏老婆迷信指是為孩子著想要走。」，另有人，指「那位母親一心只想去英國，其他地方不去，因為其他地方對於她都是垃圾， 一個自私的人， 心裡已經有答案又怎會聽別人的說話，接受其他人的意見。」。

最後樓主也有在討論區留言，指「 那些港媽把移民說到好像搬去隔離單位那麼容易，但自己連歐洲也未去過，經常指自己會好容易適應，但在香港連煮飯也懶，要叫外賣，多等幾分鐘車也覺得辛苦要坐的士。」。

 

同場加映：【青姐話】波動何時了 跌市知多少？

 

 

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責任編輯：關海儀

 


 

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