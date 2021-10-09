【一家四口 離家出走】馬漪楠：日本的新能源革命

日本政府舉辦東京奧運的其中一個目的，就是要大家關注日本311大地震後的東北重建。同時也希望國民從傷痛中再次一起攜手走到光明處。所以東京奧運的主題是「情感共融」（United By Emotion）。

311大地震令不少東北的日本人流離失所，有些選擇留下來重建，有些離開家園。竹野內真理（Mari Takenouchi）原籍日本東北，早年到東京工作，但家人仍住在福島。她告訴我們，她曾擔任記者，由於經常要跑新聞，所以必須對國際時事有敏銳的觸覺，而她的英語能力不俗，讓她經常可以獲得最新信息。竹野內真理小姐近日在日本推出了一本英日中三語的新書—《地震/福島/兒童健康和切爾諾貝利森林火災》（Earthquakes, Fukushima, Children's Health & Chernobyl Forest Fires），其中她提及到兒子也有份幫手製作這本書！

提議安全發電策略

竹野內真理帶着兒子來沖繩後，經常被大學邀請她發表對核電的研究。

她也以自身經驗，向日本政府建議一些安全的發電策略。她希望通過書本讓讀者重新思考環保，能源及人類的健康福祉，這些和我們生活息息相關議題。書中有不少數據分析，以及她和團隊多年來得出來的研究。雖然有不少專業醫學和化學名詞，但也不會令人覺得難讀。作者亦在書本上加上圖表和相片，令想要表達的內容更清晰，讀者能更容易明白。

日本國民反對核電

這本書是竹野內和兒子的作品，除了有實體書外，也有Kindle版電子書。書中重點是要帶出核輻射的危與機，同時也提倡開發新能源的可能性和安全性。最近，日本政府本來定出2030年前，把再生能源在總發電量提升到約40％。而核電就未有進一步再增加的趨勢。

其實東京電力福島第一核電站事故以來，不少日本國民都開始反對過份依賴核電。再加上核廢水的處理問題，已經令日本政府面對各方面抨擊。其中，韓國與中國也希望日本政府可以否決核廢水的排放。

與此同時，中國已制定出碳中和的目標，全國發展新能源。2019年為止，核電佔全國累計發電量的約4.6%，風力和太陽能分別占5.4%和3.0%。水力發電有17.4%，最多都是火力發電，佔69.6%。配合中國的未來發展策略，可見風力和太陽能有很大的發展空間。

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