【ET講股通】梁耀康：十月圍城（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股假後低開後走勢向下，恒生指數跌超過600點，失24000點關口，十月港股有冇運行？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。​​​​

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00：00 - 港股市況速覽 向下爆邊跌逾600點

01：02 - 港股大跌兩原因：恒大債務危機＋美債息抽升

03：30 - 留意美股未來幾日會否築底對港股影響

05：48 - 數據話你知港股十月圍城會否發生

08：22 - 科技股年底前買賣策略 談美團 （03690）

09：30 - 能源相關股份要留意：煤炭、石油

10：29 - 油股值得留意

11：29 - 談新能源車

12：27 - 個股分析：安踏 （02020） 調整後可逐步收集

14：16 - 內地航空股反彈 留意能否持續

17：56 - 觀眾問股：越秀地產 （00123）

21：02 - 觀眾問股：騰訊 （00700）

23：50 - 觀眾問股：光大環境 （00257）

27：08 - 觀眾問股：藥明生物 （02269）

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恒指全日收報24036點，跌539點，大市總成交1,133億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，一如上周五指「等爆邊」，今日不幸向下破位，主因兩點：

一、恒大 （03333） 再有多隻美元債到期，恒大系短暫停牌，觸發市場對其違約的憂慮。

二、美債息抽升，美股調整，或拖累港股。不過，美股上周五反彈，債息亦已回軟。美股若能成功築底，之後或可望反覆再上，故未來數天形勢關鍵。

恒指10月波動大 繫好安全帶

北水關閘下，港股弱勢可以預期。恒指續在24000關爭持，現水平才做淡，值博率不高，宜待失守前低位23771點才開倉做淡，目標可看23000關。根據歷史數據，恒指10月波動性明顯增加，無論升跌，投資者亦宜有心理準備。

展望後市，相信23000關支持大，即使由高位累跌3成，亦可望於該水平尋底。恒生科指受制降軌，惟部分新經濟股走勢近日好轉，如美團 （03690） 。

展望第4季，通脹、能源（包括煤炭、石油、天然氣、碳中和等）、經濟增長及收水等4大因素，將主導投資氣氛。能源仍然是第4季主要投資主題，而相關的油服股、石油航運股亦有留意價值。新能源車的中長綫投資主題不變。體育用品股中的安踏 （02020） 亦可趁弱市收集。

新冠口服特效藥有機會推出，航空股全綫衝高，惟要小心炒作短暫。口服特效藥難代替疫苗，加上油價高企，航空股營運前景難望有明顯改善。

疫苗股全綫大跌，復星醫藥 （02196） 跌19%至32.4元，若失守30元，宜壯士斷臂。

【「ET講股通」問股環節，包括︰越秀地產、騰訊、光大環境、藥明生物︰立即觀看】

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