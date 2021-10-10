【都市診療室】DIY箍牙隨時甩牙

網購盛行，牙齒只是稍有不齊，上網可訂購DIY自助箍牙療程，看似很方便，但有警告，缺乏專業醫生診斷和監管的矯齒療程，可隱藏各種風險，箍牙期間更可能出現牙肉壞死、剝落等問題。事實上，箍牙需牙醫密切監察。隨着科技進步，牙醫現時可以遙距方式，密切監察患者的口腔情況，避免箍牙療程再三延長，盡快達到理想效果。

箍牙前後各有潛在風險

箍牙並非「話箍就箍」。箍牙前，不少患者有口腔問題，如牙菌膜、牙肉發炎，甚至牙周病等，若有蛀牙，必先進行修復的治療；若有牙周炎，牙槽骨可能本身的承托力不足，若施加不當力量，嚴重可致牙齒壞死或鬆脫，故牙醫事前的診斷不可或缺。

現時不少人選擇隱形牙箍，以為自行戴上箍便可，然而，箍牙期間牙箍與牙齒可能會不吻合，若缺乏監察，錯誤的牙箍力量可令牙齒歪斜，曾有文獻案例顯示，有患者整顆牙齒因而被推出骨外，無法補救。

不覆診溝通則延誤治療

令箍牙人士最苦惱的當然是「愈箍愈耐」。曾有患者因前排牙齒不齊，即使找牙醫矯齒，但受工作和孩子所困，多次延遲覆診，療程拖長了2個多月。其實患者的依從性（Compliance）很重要，不少患者剛覆診後便咬甩配件或咬爛牙箍，卻等待下次覆診才處理，白白浪費了2個月，亦可能令矯齒偏離原定計劃，要多花時間令牙齒重回正軌。

科技進步，牙醫與患者的溝通橋樑有所增加。以往患者可用通訊軟件溝通，患者可拍下口腔情況傳給牙醫；現時，更可藉AI程式監測患者的口腔情況，例如隱形牙箍患者約10至20日要自行換一次箍，換前程式會自動提醒患者拍照，並以AI分析問題，讓醫生判斷需否提早覆診或延長戴箍時間等。

AI助醫生更快診斷問題

AI程式最有效糾正牙箍不貼合的問題，臨床上，當1個箍有1%偏差，10個箍便會偏差10%，牙醫透過AI程式緊密監察，可減少日後重新改做牙箍，避免拖長治療時間。而AI在拍攝工具輔助下，準繩度高，減少拍攝模糊的問題，節省處理時間。

但科技亦需要配合親身診斷，患者不應因新科技出現而減少親身覆診，部分問題如牙齒異常鬆動等，需靠醫生觸診或需進行X光掃描檢查深層次問題，AI技術亦有其限制，未必能及早察覺所有問題。而各種監察矯齒方法，各有不同成效，患者應按個人情況、需要和承擔能力等，與醫生商討最合適方案。

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