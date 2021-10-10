  • 27°C
香港時間 : 20211010日 (日) 09:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【都市診療室】DIY箍牙隨時甩牙

名人薈萃 08:58 2021/10/10

分享：

網購盛行，牙齒只是稍有不齊，上網可訂購DIY自助箍牙療程，看似很方便，但有警告，缺乏專業醫生診斷和監管的矯齒療程，可隱藏各種風險，箍牙期間更可能出現牙肉壞死、剝落等問題。事實上，箍牙需牙醫密切監察。隨着科技進步，牙醫現時可以遙距方式，密切監察患者的口腔情況，避免箍牙療程再三延長，盡快達到理想效果。

箍牙前後各有潛在風險

箍牙並非「話箍就箍」。箍牙前，不少患者有口腔問題，如牙菌膜、牙肉發炎，甚至牙周病等，若有蛀牙，必先進行修復的治療；若有牙周炎，牙槽骨可能本身的承托力不足，若施加不當力量，嚴重可致牙齒壞死或鬆脫，故牙醫事前的診斷不可或缺。

現時不少人選擇隱形牙箍，以為自行戴上箍便可，然而，箍牙期間牙箍與牙齒可能會不吻合，若缺乏監察，錯誤的牙箍力量可令牙齒歪斜，曾有文獻案例顯示，有患者整顆牙齒因而被推出骨外，無法補救。

不覆診溝通則延誤治療

令箍牙人士最苦惱的當然是「愈箍愈耐」。曾有患者因前排牙齒不齊，即使找牙醫矯齒，但受工作和孩子所困，多次延遲覆診，療程拖長了2個多月。其實患者的依從性（Compliance）很重要，不少患者剛覆診後便咬甩配件或咬爛牙箍，卻等待下次覆診才處理，白白浪費了2個月，亦可能令矯齒偏離原定計劃，要多花時間令牙齒重回正軌。

科技進步，牙醫與患者的溝通橋樑有所增加。以往患者可用通訊軟件溝通，患者可拍下口腔情況傳給牙醫；現時，更可藉AI程式監測患者的口腔情況，例如隱形牙箍患者約10至20日要自行換一次箍，換前程式會自動提醒患者拍照，並以AI分析問題，讓醫生判斷需否提早覆診或延長戴箍時間等。

AI助醫生更快診斷問題

AI程式最有效糾正牙箍不貼合的問題，臨床上，當1個箍有1%偏差，10個箍便會偏差10%，牙醫透過AI程式緊密監察，可減少日後重新改做牙箍，避免拖長治療時間。而AI在拍攝工具輔助下，準繩度高，減少拍攝模糊的問題，節省處理時間。

但科技亦需要配合親身診斷，患者不應因新科技出現而減少親身覆診，部分問題如牙齒異常鬆動等，需靠醫生觸診或需進行X光掃描檢查深層次問題，AI技術亦有其限制，未必能及早察覺所有問題。而各種監察矯齒方法，各有不同成效，患者應按個人情況、需要和承擔能力等，與醫生商討最合適方案。

 

【都市診療室】混合型血壓藥

【都市診療室】煲蠟毀容留疤痕

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 鍾照永醫生 牙科醫生

欄名 : 都市診療室

最新專欄文章 更多

微創結直腸切除術
2021/10/09
微創結直腸切除術
晚期前列腺癌治療
2021/10/02
晚期前列腺癌治療
【都市診療室】混合型血壓藥
2021/09/25
【都市診療室】混合型血壓藥
肛瘺如老鼠偷糞
2021/09/25
肛瘺如老鼠偷糞
混合型血壓藥
2021/09/18
混合型血壓藥
香港 治療 箍牙 牙周病 蛀牙

上一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】一字記之曰：電 從大停電看新元運能源世代

下一篇文章

【疫後社會】英國：學生代寫論文將違法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【理財智慧】HIBOR 跌到0.03厘的啟示 應如何作出投資部署
【理財智慧】HIBOR 跌到0.03厘的啟示 應如何作出投資部署
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【職場熱話】大學生眼紅速遞員月薪可達60K港元 網民：多勞多得的工作
【職場熱話】大學生眼紅速遞員月薪可達60K港元 網民：多勞多得的工作
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用