  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 13:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】 新世界發展業績大致符合預期 有大行最牛睇57元 潛在升幅逾70%

股樓投資 16:23 2021/10/04

分享：

新世界發展（00017）上周四（9月30日）公布截至6月底止全年業績，純利按年增長6.9%至11.7億元；收入升15.6%至682.3億元。每股盈利0.46元，派末期息每股1.5元，全年派息2.06元，按年增加2仙。業績大致符合大行預期，其中高盛更輕微上調對其目標價，由56元升至57元，也是大行中最牛，與現價計，潛在升幅達74.8%。股價今日（4日）逆市升2.4%，報32.6元。

大行予新世界發展最新投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +8
    +7

高盛發表研究報告指，新世界發展2021財年的每股盈利按年增7%至0.46元，較該行早前預期低64%，其EBITDA亦較預期低29%，主要因物業發展及非物業業務盈利均遜於預期，而2022財年管理層盈利增長指引為中至高單位數。該行指，考慮到新世界發展2021財年的利潤表現，將其2022財年的每股盈利預測下調21%，同時上調其2023財年的盈利預測14%，並將其2022至2023財年的派息預期由2.04元及2.28元，微升至2.06元及2.3元，維持對其「買入」評級。

同場加映﹕【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

潛在升幅 經濟 派息 買入 目標價 新世界 新世界發展（00017）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店