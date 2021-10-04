【大行點睇】 新世界發展業績大致符合預期 有大行最牛睇57元 潛在升幅逾70%

新世界發展（00017）上周四（9月30日）公布截至6月底止全年業績，純利按年增長6.9%至11.7億元；收入升15.6%至682.3億元。每股盈利0.46元，派末期息每股1.5元，全年派息2.06元，按年增加2仙。業績大致符合大行預期，其中高盛更輕微上調對其目標價，由56元升至57元，也是大行中最牛，與現價計，潛在升幅達74.8%。股價今日（4日）逆市升2.4%，報32.6元。

大行予新世界發展最新投資評級及目標價﹕

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高盛發表研究報告指，新世界發展2021財年的每股盈利按年增7%至0.46元，較該行早前預期低64%，其EBITDA亦較預期低29%，主要因物業發展及非物業業務盈利均遜於預期，而2022財年管理層盈利增長指引為中至高單位數。該行指，考慮到新世界發展2021財年的利潤表現，將其2022財年的每股盈利預測下調21%，同時上調其2023財年的盈利預測14%，並將其2022至2023財年的派息預期由2.04元及2.28元，微升至2.06元及2.3元，維持對其「買入」評級。

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記者：郭秀慧