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【職場熱話】博士港女入職兩星期即遞信 怕出入工廠影響皮膚 網民：還請不請人

理財智慧 16:15 2021/10/04

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不知道大家有沒有遇過，新來的同事入職不到兩星期便要辭職呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己新來的女同事因一些小問題便打算離職，但他指其現時的工作其實不錯，不但工作量不大，而且不用加班，人工也有萬7至萬八，因此他對女同事辭職感到不解。

樓主經歷：

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【職場熱話】同事突然唔一齊食午飯  急急腳回家  背後原因感動網民 下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「 可能她擁有博士學歴看你們不起。」，「只有萬7，萬8，怎能請得起她。」，「可能她有人養不等錢洗。」，也有人，指「 請不請人，想做。」，「我有高級文憑學歴請不請？」。

最後樓主也有在討論區留言，指「那位女同事經常說公司太頹，無法上位，又說在工廠工作不好，但她入職前明明經已知道，搞得好像別人逼她入職似的。」。

 

同場加映：【青姐話】波動何時了 跌市知多少？

 

 

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責任編輯：關海儀

 

 


 

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