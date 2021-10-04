【澳元定存】澳元定存息最高11厘 大行短存掀加息戰

▲ 中銀香港罕有搶澳元，最近勁加7天年息2.2厘、至10厘，膺3大高息王。

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甫踏入10月，澳紐兩大央行先後議息，包括澳洲儲備行將於明天（10月5日）議息，翌日（6日）輪到新西蘭央行開會，專家預計澳洲央行仍忍手，靜待2024年才加息。反觀，大行如花旗料紐央行於本周三率先調高政策利率0.25厘，成為首個利率朝正常化的較主流央行。

由於澳元較紐元普及，市場料不少港人對澳元有需要，澳洲的超低息環境雖然至少維持3年，但港銀最近卻搶閘加澳元定期存款息率，最矚目的是，中銀香港 （02388） 於9月18日罕有大幅調升7天澳元定存年息2.2厘，新息率至10厘，膺第3大高息王。而滙豐（HSBC）更早於9月9日驟加澳元相同短存年息0.5厘，新報11厘，更晉級冠絕全城的息率。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，澳洲議息料按兵不動，且預計就收水退市暫不會有新方案。展望滙價，料未來3個月內澳元兌美元見0.75，半年至一年料為0.73，長線目標0.76。

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另方面，談及紐元，陳正犖相信，新西蘭於本周三率先加息25點子，11月或再次加息，正式開展加息周期。且料紐元兌美元於3個月內上試0.72，半年至一年料為0.69，長線目標0.67。

此外，值得一提，市面不少澳元定期存款息原本於9月底到期，但現已押後，例如恒生 （00011） 7天享10厘，以及花旗一個月有兩厘特惠息，已順延至今年底。

短線操作方面，華僑永亨經濟師李若凡表示，美國債息抽升，刺激美元反彈至今年高位，累澳紐元等非美貨幣捱沽，但近期澳元的抗跌力較紐元好，市料憧憬封城漸鬆綁，下月更恢復國際旅遊。她估計，未來兩周澳元兌美元高低位介乎0.717至0.732，兌港元的支持位在5.5819，阻力區在5.6987。相反，新西蘭疫情仍未受控，市場對大幅加息急降溫，料紐元兌美元暫約在0.688至0.701水平。

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問及面對環球燃料荒及油組開會，利好有油元之稱的加元，而澳紐加3大商品貨幣的值博率。花旗的陳正犖認為，商品貨幣中最看好加元，有兩大主因，包括：（1）首先，預期油價於第四季，至明年第一季或仍有上升空間，有利加拿大出口，惠及加元；（2）其次，加拿大職位增長快達央行目標水平的35萬份，料央行可能會䆁出加息訊號，利好加元。

陳正犖預計，加元兌美元於3個月內挑戰1.26，半年到一年再上望1.23，長線目標更有力試衝1.18高位。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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