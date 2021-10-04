【低碳經濟】陳茂波：正籌備本財政年度發行約1755億元綠色零售債券

財政司司長陳茂波今日（4日）出席綠色經濟論壇致辭時表示，當局正籌備在本財政年度，發行綠色零售債券，將低碳經濟理念，擴展至社區不同層面。

他指，今年預算案提出繼續發行綠色債券，在未來5年，因應市場情況，再發行約1755億元等值的綠色債券，以擴大發行的貨幣品種，如美元、歐元以及人民幣綠色債券；以至項目的種類、發行渠道及模式。

當局將於今年預算案，先前推出的資助計劃整合為「綠色和可持續金融資助計劃」，資助合資格的企業債券發行人和借款人的發債支出和聘用外部專業評審服務的開支，鼓勵更多金融及專業服務提供，以及外部評審機構在香港設立據點，同時亦吸引更多企業利用這個計劃在港發債。

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而綠色和可持續金融跨機構督導小組今年7月公布了下一階段工作重點，包括氣候相關披露和可持續匯報，尤其是將國標跟歐洲標準對接、探索碳市場機遇，以及成立綠色和可持續金融中心，統籌各持份者在培訓、研究和政策制訂等方面的工作，並建立一個資源、數據及分析工具的知識庫，進一步助力香港綠色和可持續金融的發展。

他又指，深圳市人民政府會於本月在香港發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，並會在交易所上市，發行期限為兩年期、三年期及五年期，其中三年期及五年期的債券是綠色債券，是首次有內地市政府在港發債，有助香港債券市場以及綠色和可持續金融的發展。



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責任編輯：潘曉豐