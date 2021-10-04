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【異動股】美國藥廠新冠口服藥試驗表現佳 本港疫苗股全線洗倉

股樓投資 16:08 2021/10/04

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美國藥廠默克（美：MRK）宣布新冠疫苗口服藥「molnupiravir」試驗取得最新進展，藥物表現於試驗中具極佳表現，能有效把重症住院或病故風險降低一
半。消息導致本港疫苗股全線急挫。截至3時半，代理復必泰疫苗的復星醫藥(02196)大跌20%報31.95元，藥明生物(02269)跌9%報114.9元，康希諾(06185)跌23%報212元，開拓藥業(09939)跌24%報39.4元。

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[第4季部署]次輪電子消費券派發 13隻受惠股最少具5厘息   詳情請看【下一頁

默克宣布，中期臨床測試發現，molnupiravir有效減少感染新冠肺炎患者住院及死亡風險約50%。默克及其合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics表示，研究追蹤775名患有輕度至中度新冠肺炎的成年人，在出現新冠肺炎症狀的5天內接受molnupiravir藥物治療，結果顯示其中molnupiravir治療組在29天內未報告患者死亡。

默克表示會在未來幾天內向美國食品及藥物管理局(FDA)申請緊急使用授權，同時會向全球監管機構提交使用申請。市場估計，默克提交申請後，FDA可以在數周內做出決定。如果該藥物獲得FDA授權，美國政府已承諾購買170萬劑，而默克表示有能力在年底前生產1000萬劑。

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撰文 : 李尚毅

默克藥廠（Merck，美：MRK） 康希諾生物－B（06185） 港股
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