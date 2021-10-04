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【三星動向】三星兌現承諾　即日起暫停於內置程式投放廣告

科技 17:03 2021/10/04

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三星兌現承諾，宣布正式停止在多個內置程式停止置入廣告。

三星（Samsung）早前在自家使用者介面One UI上，將廣告塞進包含Galaxy的旗下手機與平板的程式中，引起眾多使用者不滿。三星總裁盧泰文隨即出來滅火，並在8月承諾會從內置Apps中移除廣告。終在近日，三星兌現承諾，宣布正式停止在多個內置程式停止置入廣告。

【三星動向】三星Galaxy S21 FE 支援頁面消失　或無緣登場

【三星手機】Samsung內部員工爆料　Galaxy S21 FE將取消發布

三星表示，從10月1號起，將取消Samsung Health應用程式屏幕頂端上的橫幅，同時也會停止在Samsung Pay及Samsung Health中置入廣告。有用戶稱，自在Samsung Pay中移除廣告後，行動支付速度比以往更流暢。不過值得一提的是，是次服務目前只限於美、韓用戶體驗，香港用家可能仍需等待一下。

是次的改動全因早前有不少三星用戶和技術專家批評，指三星的內置應用程式如Samsung天氣，出現廣告過載的情況，嚴重影響到用戶使用體驗。有見及此，三星決定移除廣告功能。

【三星手機】傳Samsung正開發Galaxy A13　配有5,000萬像素鏡頭＋支援5G

責任編輯﹕黃顯晴

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