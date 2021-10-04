【筍工推介】司法機構請司法書記 月薪2.1萬元至5.3萬元 入職需具備哪些條件

司法機構請司法書記，月薪21,340元至53,500元，職位擔任書記，在終審法院法官／司法常務官、高等法院上訴法庭法官、高等法院原訟法庭法官、區域法院法官或聆案官於法庭或內庭聆訊案件時提供所需服務，入職條件除了符合語文能力要求，亦要在《基本法》測試取得及格成績。職位會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。有意人士請於10月8日前申請。

入職條件：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

主要職責：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

申請手續：申請表格[G.F.340（3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



申請人必須於申請表格上詳細列明其全部學歷和工作經驗，包括就業的確實開始和結束日期。申請人必須於2021年10月8日香港時間下午五時正或之前把填妥的申請表格，連同(i)所有學歷的正式證書和修業成績表副本；(ii)所有註明僱用期的工作經驗證明文件副本；和(iii)《基本法》測試成績副本(如有)以郵寄或親身遞交方式送達以下聯絡地址。請注意，任何形式的聲明均不會被接納。請在信封面註明「申請司法書記職位」。



申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內（即2021年10月15日香港時間下午五時正或之前），將所需證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達以下聯絡地址。請在信封面和每張證明文件副本上註明網上申請編號。



以郵寄方式遞交申請表格及／或證明文件副本的申請人，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免郵件未能成功獲派遞。所有郵資不足的郵件將不會派遞至司法機構，並會由香港郵政退回寄件人（如有註明回郵地址）或按既定程序銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。信封上的郵戳日期將被視為遞交申請表格及／或證明文件副本的日期。以親身方式遞交申請表格及／或證明文件副本的申請人，司法機構會即時向其發出認收通知。



逾期遞交、資料不全、未妥爲簽署、以傳真／電郵方式遞交、沒有夾附所需證明文件副本、或使用非指定表格 [G.F.340（3/2013修訂版）]的申請將不獲考慮。未能於2021年10月15日香港時間下午五時正或之前遞交所需證明文件副本的網上申請將不獲考慮。

聯絡地址：香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構支援部支援人員分組

查詢電話：2867 2076 / 2867 2073

截止申請日期(日/月/年)：08/10/2021 17:00:00

【筍工推介】政府各局請助理行政經理 月薪2.7萬元 入職條件一覽 【下一頁】

【筍工推介】統計處招騁全職訪問員 月薪逾1.8萬元 入職條件一覽 【下一頁】

【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂