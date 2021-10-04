建立跑贏大市投資組合　譚智樂話有一個板塊必要加入持倉

港股市況未明，投資策略上耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）建議一半現金一半投資資產，在倉位部署上，他指出有幾類股份必須持有，到底是什麼？立即收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：

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00：00 - 港股今日焦點速覽 整體走勢偏負面

02：45 - 美股外圍市況速報 藥廠默克（Merck）抗新冠病毒藥物惹關注

04：12 - 亞洲區股市早段市況速報

04：33 - 藥廠默克抗新冠藥物有幾利好？

09：30 - 標指、道指第四季走勢點睇？

12：12 - 港股上周市況速覽

14：15 - 恒指失守二萬四 技術性熊市已現

18：17 - 疫情完結憧憬帶動航空旅遊股？談中資航空股、同程藝龍 （00780）

21：32 - 港股開市前市況速報

23：03 - ET個股推介：中銀香港 （02388）

24：38 - 倉位部署分析 必備復甦概念股＋新能源股：談大唐新能源 （01798） 京能清潔能源 （00579）

30：40 - 石油股前景怎分析

33：34 - 觀眾問股：小米 （01810） 26.8元有貨可否加注

36：04 - 觀眾問股：金沙中國 （01928） 19元有貨應該怎辦？

38：14- 觀眾問股：復星醫藥 （02196） 可重新留意？

41：29 - 觀眾問股：四環醫藥 （00460） 短綫買賣操作

43：30 - 觀眾問股：中廣核 （01816） 可現價買嗎？

44：36 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 及華潤水泥 （01313） 可現價買嗎？

46：46 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 及江西銅 （00358） 點揀？另談比亞迪 （01211）

49：15 - 觀眾問股：XI二南方恒科 （07552） 點睇

53：17 - 市況轉差策略部署 本小本多有分別

54：41 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 59元有貨應怎辦

57：32 - 觀眾問股：希瑪眼科 （03309） 前景怎看？

59：54 - 觀眾問股：藥明生物 （03309） 118元有貨怎辦

01：02：03 - 港股早段市況速報

01：05：45 - 逆市強勢股聯想 （00992） 怎分析

01：10：20 - 熊市注意 一件不能做的事

01：12：42 - 財經日誌提提你