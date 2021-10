【新冠疫苗】美國大學生寧願退學 拒應學校要求打針

多間企業和場所開始強制僱員及訪客接種新冠疫苗之際,美國多間大學也強制學生接種疫苗。但美媒報道,有部分學生堅拒接種新冠疫苗,更寧願選擇休學或者退學。

美媒CNBC報道,美國全國約有1,000間大學實施強制接種新冠疫苗的措施。在絕大部分情況下,學生如拒絕接種疫苗,將無法於新學期註冊或會遭到校方撤銷資格。

29歲的米什勒(Justin Mishler)就讀北伊利諾伊大學3年級,主修歷史學。他於美軍海軍陸戰隊退役後重返校園,根據美國軍人權利法案獲取學費及住宿費等補貼。

米什勒在疫情期間沒有上網課,而是選擇暫時工作等待返回校園。但校方8月宣布,所有學生都必須提交疫苗接種證明,或在申請豁免後每周進行檢測來取代打針。

米什勒坦言自己不信任疫苗,決定繼續工作不會返校:

我不會遵循我不相信的東西。

(I’m not going to abide by stuff I don’t believe in.)