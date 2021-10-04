【新冠疫苗】美國大學生寧願退學 拒應學校要求打針

多間企業和場所開始強制僱員及訪客接種新冠疫苗之際，美國多間大學也強制學生接種疫苗。但美媒報道，有部分學生堅拒接種新冠疫苗，更寧願選擇休學或者退學。

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美媒CNBC報道，美國全國約有1,000間大學實施強制接種新冠疫苗的措施。在絕大部分情況下，學生如拒絕接種疫苗，將無法於新學期註冊或會遭到校方撤銷資格。

29歲的米什勒（Justin Mishler）就讀北伊利諾伊大學3年級，主修歷史學。他於美軍海軍陸戰隊退役後重返校園，根據美國軍人權利法案獲取學費及住宿費等補貼。

米什勒在疫情期間沒有上網課，而是選擇暫時工作等待返回校園。但校方8月宣布，所有學生都必須提交疫苗接種證明，或在申請豁免後每周進行檢測來取代打針。

米什勒坦言自己不信任疫苗，決定繼續工作不會返校：

我不會遵循我不相信的東西。 （I’m not going to abide by stuff I don’t believe in.）

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而22歲的迪安（Dylan Dean）就讀蒙大拿州立大學4年級，認為強制接種安排忽視了人體自然免疫力。他憂慮校方會強制學生打針，校方尚未宣布強制措施，他就已經放棄註冊。

據悉，蒙大拿州立大學未有強制學生接種新冠疫苗，選擇每周舉行抽獎活動鼓勵學生打針，提供包括5,000美元（約3.9萬港元）資助、航空公司現金券等獎金獎品。直至當地疫情上月中惡化，校方擴大口罩令範圍至所有室内區域。

各大院校強制接種疫苗，引起部分學生請願甚至控告校方。CNBC指美國已有數十宗挑戰學校強制接種疫苗的決定，但暫時未有學校撤回安排。

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責任編輯：鄭錦玲