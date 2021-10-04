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【職場招聘】金管局聘請見習經理　為期2年月薪4.9萬起

商業 15:14 2021/10/04

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金管局提供為期兩年的見習經理（Manager Trainee）計劃。（資料圖片）

疫情下有本地畢業生慨嘆找工難，要投身金融行業有什麽方法？金管局提供為期兩年的見習經理（Manager Trainee）計劃，以培育有志投身中央銀行工作的年青人，成為未來的管理骨幹。

【疫後旅遊】Expedia擬整合旗下平台會員計劃　用戶可跨平台儲分換獎賞

見習經理的固定月薪為49,000元起，完成計劃後獲發一次性酬金。求職者成功獲聘的福利，包括醫療和牙科福利、有薪年假、培訓贊助等。

至於工作則會獲安排在兩至三個不同部門工作，並接受在職培訓，以了解金管局在維持貨幣和金融體系穩定的角色。並會有金管局的資深員工擔任導師，向見習經理分享工作經驗和心得。而表現理想的見習經理更在完成計劃後，會獲聘為經理。

倘若見習經理成功成為經理，晉升前景為高級經理、部門主管和高級管理層。

事實上，金管局的見習經理不一定要有工作經驗。求職者只要於本地和海外大學的應屆畢業生，或近年畢業生均接受申請。其他條件則須求職者擁有任何學科成績優異的學士學位，若主修商業、金融或經濟者則更佳。並須中英語文優異，表達及溝通能力強，若能操流利普通話者更佳。

求職者可經網上申請，並須撰寫約300字的簡介，成功進入遴選會進行筆試、面試和小組討論等。而截止申請日期為10月15日。

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責任編輯：馬意文

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