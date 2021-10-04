  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 13:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠賭股】 澳門新增一宗陽性個案 入境珠海免隔離安排急煞停 濠賭股得一隻逆市升

股樓投資 15:21 2021/10/04

分享：

澳門防疫失守，澳門政府今日（4日）在核酸檢測中發現一宗陽性個案，經與珠海聯防聯控的機制協商後決定，原定今日中午澳門入境珠海的免隔離14日的安排，需要取消，維持現行的口岸疫情防控措施，即除特殊人員外，需要持有24小時核酸陰性證明，以及入境珠海後要隔離14天。

大行對美高梅中國投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +5
    +4

受疫情消息影響，濠賭股普遍下跌。龍頭股銀河娛樂（00027）最多跌2.4%，現報39.8元，跌0.5%，另一龍頭股及金沙中國（01928）最多曾跌3.1%，午後反覆回升，現報16.04元，升0.3%。永利澳門（01128）現報6.47元，跌0.8%；澳博（00880）現報5.29元，跌0.2%。美高梅中國（02282）一開市則隨美股逆市升，現報5.09元，5.2%。

同場加映﹕【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

疫情 澳門 珠海 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 銀河娛樂（00027）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店