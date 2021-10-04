【濠賭股】 澳門新增一宗陽性個案 入境珠海免隔離安排急煞停 濠賭股得一隻逆市升

澳門防疫失守，澳門政府今日（4日）在核酸檢測中發現一宗陽性個案，經與珠海聯防聯控的機制協商後決定，原定今日中午澳門入境珠海的免隔離14日的安排，需要取消，維持現行的口岸疫情防控措施，即除特殊人員外，需要持有24小時核酸陰性證明，以及入境珠海後要隔離14天。

大行對美高梅中國投資評級及目標價﹕

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受疫情消息影響，濠賭股普遍下跌。龍頭股銀河娛樂（00027）最多跌2.4%，現報39.8元，跌0.5%，另一龍頭股及金沙中國（01928）最多曾跌3.1%，午後反覆回升，現報16.04元，升0.3%。永利澳門（01128）現報6.47元，跌0.8%；澳博（00880）現報5.29元，跌0.2%。美高梅中國（02282）一開市則隨美股逆市升，現報5.09元，5.2%。

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記者：郭秀慧