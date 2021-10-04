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【地產股】大摩：中港未通關零售難反彈　重申希慎估值最吸引

股市 14:56 2021/10/04

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大摩：中港未通關零售難大幅反彈　重申希慎估值最吸引

受5000元電子消費券帶動，8月香港零售業總銷貨價值按年上升11.9%，較7月份的3%增幅明顯加快。但摩根士丹利指出，8月份的零售總銷貨值增幅遜預期，估計在中港未通關的情況下，香港下半年的零售銷售都難見進一步反彈，估計下半年整體的零售銷售增長按年會維持在8%左右，與上半年大致相若。

大摩指，8月的零售業總銷貨價值，較7月提高約8個百分點，但實際的按年升幅仍低於該行預期的17%。

香港8月零售業銷貨值升11.9%　受惠消費券提振作用｜詳見【下一頁】

大摩假設零售銷售價值按月的8個百分點升幅（價值約20億元）均由消費券帶動，反映轉化率（conversion ratio）介乎20%至40%。

以今次發放的消費券總額250億元及轉化率30%推算，相當於過去5個月衍生的額外75億元零售銷售價值，即額外5%零售銷售價值增長。

政府擬全面規劃新界北料建40至50萬住宅　本港地產股靠穩｜詳見【下一頁】

大摩最後指出，零售銷售增長一般會帶動零售收租股如九倉置業 （01997） 及希慎興業 （00014） 的市盈率擴張，但由於預計零售銷售增長難有進一步提速，短期內的正面催化因素有限。

但若以估值計，收租股當中，給予「增持」評級的希慎現價股息率約6%，形容其估值較同業九倉置業更吸引。大摩維持對九倉置業「與大市同步」的評級。

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港股 九龍倉置業（01997） 電子消費券 增持 遜於預期 地產 收租 市盈率 希慎興業（00014） 希慎
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