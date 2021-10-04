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【消費優惠】PayMe現可在7-Eleven使用　買滿港幣10元即回贈港幣3元

理財智慧 15:16 2021/10/04

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愈着電子支付愈趨普及，接受電子支付的商戶亦愈來愈多。滙豐銀行旗下的電子錢包PayMe，亦持續努力拓展個人對商戶（P2M）的市場，該公司宣布，PayMe於本月開始登陸全線7-Eleven，即日市民可於7-Eleven使用PayMe付款。

為慶祝新方針，本月更推出獨家優惠，消費者由即日起使用PayMe購物，買滿10元即獲回贈3元，十分着數！

使用方法：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

不過要享受優惠就要趁早了，優惠推廣期至10月31日，每人每日只可以享用1次回贈。

同場加映：【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

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撰文 : 陳楚琨

7－Eleven 港元 PayMe 滙豐控股（00005） 電子支付
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