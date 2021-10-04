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【魷魚遊戲】《魷魚遊戲》效應太勁？　韓國電信商擬向Netflix收取1.8億網絡使用費

Hot Talk 14:35 2021/10/04

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【魷魚遊戲】《魷魚遊戲》效應太勁？　韓國電信商擬向Netflix收取1.8億網絡使用費

視頻串流平台Netflix（美：NFLX）上映的電視劇《魷魚遊戲》再度熱爆全球，導致網絡數據用量激增。韓國電信商SK Telecom旗下子公司SK Broadband日前入稟法院，要求Netflix支付網絡使用費。

Netflix疫後增長放緩，魷魚遊戲全球爆紅成翻身之作【下一頁】

SK Broadband表示，由Netflix產生的數據用量，從2018年5月至今年9月，已經增加24倍，從2018年的每秒50GB，已經增長至2021年的每秒1200GB。SK Broadband指，因網絡數據用量增加，以及維護工作花費增加，要求Netflix分擔有關費用。

Netflix《魷魚游戲》熱爆全球，韓媒體股狂升、主角李政宰經紀公司股東5日飆近6成【下一頁】

據外媒引述法庭文件指，SK Broadband預計，僅去年Netflix需要支付的網絡使用費達272億韓元（折合約1.8億港元）。首爾中央地方法院早前裁決，指Netflix有義務支付有關費用，而Netflix已經就此提出上訴。

相關文章：【美股業績】Netflix上季付費用戶僅增154萬、近年最慢　「視TikTok為對手」 

*同場加映*【ET開市直擊】港股10月開局 現金＋股票　揀股點部署（附Time code） 

 

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