▲ 【魷魚遊戲】《魷魚遊戲》效應太勁？ 韓國電信商擬向Netflix收取1.8億網絡使用費

視頻串流平台Netflix（美：NFLX）上映的電視劇《魷魚遊戲》再度熱爆全球，導致網絡數據用量激增。韓國電信商SK Telecom旗下子公司SK Broadband日前入稟法院，要求Netflix支付網絡使用費。

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SK Broadband表示，由Netflix產生的數據用量，從2018年5月至今年9月，已經增加24倍，從2018年的每秒50GB，已經增長至2021年的每秒1200GB。SK Broadband指，因網絡數據用量增加，以及維護工作花費增加，要求Netflix分擔有關費用。

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據外媒引述法庭文件指，SK Broadband預計，僅去年Netflix需要支付的網絡使用費達272億韓元（折合約1.8億港元）。首爾中央地方法院早前裁決，指Netflix有義務支付有關費用，而Netflix已經就此提出上訴。

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