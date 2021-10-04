【恒大停牌】 恒大及恒大物業停牌 傳合生創展斥資400億元 收購恒大物業約51%股權

中國恒大（03333）及恒大物業（06666）今早突然宣布停牌，據內媒報道指，恒大停牌的原因可能是即將被收購，而收購方為另一家同日停牌的地產發展商合生創展（00754）。

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至中午恒大物業發公告指，有待公司刊發一份根據香港公司收購及合併守則而作出及構成內幕消息，及可能全面要約公司股份的公告。與此同時，另一間地產發展商合生創展發公告指，擬同意收購一家在港交所上市之公司的股份，與此有關的一項本公司可能要根據香港收購及合併守則而對目標公司的股份提出的強制要約。

據內媒引述消息人士報道，合生創展擬收購恒大物業約51%股份，獲恒大物業控股權，交易金額或逾400億元。

合生創展停牌前報27.7元；中國恒大及恒大物業停牌前分別報2.95元及5.12元。

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記者：郭秀慧