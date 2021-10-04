▲ 【中國限電】瑞銀：限電或拖低今季GDP半個百分點 電廠建額外煤炭庫存和增加電力供應誘因較低

中國煤炭供應緊張，多省大規模「限電停產」，外界憂慮限電措施將衝擊中國經濟增長。繼野村下調中國今年GDP增長預測後，瑞銀發表報告指出，料限電會拖低第四季工業生產大於1個百分點，料拖低今季GDP約0.3至0.5個百分點，但稱實際影響仍要視乎內地當局如何處理能源短缺問題。

國家能源局印發文件擬提升電網接入服務水平，詳見【下一頁】

瑞銀證券中國首席經濟學家指，今年首8個月，中國經濟復甦，對能源需求強勁，惟水電產量同比下跌1%，加大對燃煤發電的需求。惟國內煤炭產量同比僅增長 4.4%，而煤炭進口同比下降 10.3%，中國煤炭短缺的壓力顯著增加。瑞銀預期，如果煤炭供應不增加，至今年底，煤炭短缺總量可能達7000萬至8000萬噸，這種缺口會導致煤炭庫存下降，並大幅推高煤炭價格。煤炭價格飆升，但剛性和低上網電價導致大多數燃煤電廠的利潤大幅下降，這進一步加劇了電力短缺，因為燃煤電廠建立額外煤炭庫存和增加電力供應的誘因較低。

「能耗雙控」下 下半年藉電量要減少2%

十四五計劃要求中國全國單位GDP能源消費量每年須降低2.7%，上半年中國製造業出口強勁，中國全國發電量年增15.1%，高於實質GDP年增率的12.7%，能源消費強度不減反增，因此必須在今年下半年追趕進度才可能達成年度目標。

瑞銀指出，在「能耗雙控」下，假設中國今年仍將能源消費量降低約3%，上半年進展緩慢意味著耗電量需要從上半年的 16.2%放緩至下半年的-2%（第三季及第四季數字可能為2%及-9%）。

根據投入及產出聯繫，這可能會對第四季度 GDP 造成 0.5 個百分點的壓力。該行續指，措施對第四季度 GDP 實際衝擊可能介乎 0.3-0.5 個百分點，取決於中國如何管理「能耗雙控」及電力短缺。

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