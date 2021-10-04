【新冠疫苗】BioNTech料2022年需更新疫苗 應付突變

不少人憂慮新冠肺炎病毒持續突變，可能使現有的疫苗失效。有份研發輝瑞（Pfizer）新冠疫苗的BioNTech行政總裁吳沙忻認為，病毒將會突變至有力對抗人體免疫，2022年可能需要更新疫苗，確保提供足夠的保護。

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吳沙忻（Ugur Sahin）表示，雖然現時Delta（即印度變種）對全球造成重大威脅，但未至於嚴重降低疫苗的功效，強調疫苗加強劑仍然有力對抗主流變種病毒。吳沙忻估計今年內或不需更動疫苗，但明年中就難以預料，或需有專門針對新變種的疫苗。

吳沙忻認為，病毒最終會突變成對疫苗產生抗藥性，能夠逃避人體的免疫系統防衛。吳沙忻指出，新冠病毒將會存在，而且繼續適應，同時亦不應假定人體免疫系統會更輕易應對下一個世代疫苗。

至2022年，吳沙忻估計全球疫苗接種計劃主要分兩大類別，一是為已接種者打加強劑，另一則是為現時疫苗供應不足國家及地區加強接種人數。

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責任編輯：吳漢培