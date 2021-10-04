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財經台今日精選（2021年10月4日）

股市 18:00 2021/10/04

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財經資訊、股票分析、投資部署、股票策略，《經濟日報》「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。

今日「財經台」精選短片：藥股重災藥明生物（2269）挫近一成　哪個價位止蝕好？ （片長：2'03"）

復星醫藥2196急挫逾兩成　抗新冠病毒有突破疫苗股「散水」 （片長：4'57"）

港股10月開局曾失二萬四 投資策略怎調整 （片長：3'59"）

建立跑贏大市投資組合　譚智樂話有一個板塊必要加入持倉  （片長：6'08"）

【潛力股精選】必睇 專家為你拆解: 李澤銘：馬鞍山鋼鐵（00323） 
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下午3時45分－ET講股通 

下午1時正－石Sir午市閒談

上午11時55分－ET午市精點

上午9時00分－ET開市直擊

上午7時00分－ET財經早點1分鐘

 

欄名 : 財經台今日精選

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