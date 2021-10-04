意大利小型飛機撞辦公大樓 機上8人全部罹難

意大利周日（3日）發生一場空難，一架載有8人的小型飛機於米蘭郊區，撞向一棟空置的辦公大樓。機上8人全部罹難，當局正調查飛機失事原因。據悉，羅馬尼亞房地產大亨彼得雷斯庫一家三口都在機上。

【俄羅斯疫情】單日增890死亡 一周5破紀錄 【下一頁】

外媒報道，涉事小型飛機載有6名乘客及2名機組人員，於當地周日下午由米蘭利納特機場（Linate Airport）出發，在前往奧爾比亞機場（Olbia Airport）途中發生意外。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

小型飛機飛至米蘭鄰近小鎮聖多納托-米拉內塞（San Donato Milanese）一個地鐵站附近時，撞向一棟空置的兩層高辦公室後失事墜毀。

據悉，空難現場當時升起濃濃黑煙，在數英里以外的地方也能看到黑煙。而停泊在現場附近的幾輛汽車，也隨即起火。

當地消防員於社交媒體發文指，除了機上8人罹難外，現場沒有其他人傷亡。

當地媒體指，失事飛機是屬於68歲的彼得雷斯庫（Dan Petrescu），其妻子與兒子當時也有同行。彼得雷斯庫同時擁有德國籍，資產料達30億歐元（約270億港元）。

普京身邊幾十人確診需隔離 俄羅斯國家杜馬選舉在即 【下一頁】

據悉，機上的遇難者也包括意大利商人納欣本（Filippo Nascimbene）、納欣本妻子及兩人年幼的孩子。

米蘭檢察部門指，失事飛機事發前一直保持飛行，但雷達突然顯示其出現異常及墜落，甚至撞到建築物的屋頂。控制塔人員曾報告異常狀況，但當局沒有透露更多細節。

當局暫時只能確認兩名遇難者身份，包括德國籍的30歲機師，及1名擁有法國公民身份的60多歲羅馬尼亞女子。

當局已尋獲俗稱黑盒的飛行紀錄儀，正在調查飛機失事原因。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲