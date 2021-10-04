【網絡安全】勒索軟件攻擊猖獗　企業宜採3招減風險

▲ 疫情下，勒索軟件攻擊日漸猖獗，企業應加強教育員工，讓他們了解黑客如何透過郵件進行攻擊，以及作出防範。

數碼轉型已成為全球大趨勢，企業日益依賴網絡以及大量數據資料存取，從而增加網絡安全風險。達信（Marsh）風險管理及保險服務金融與專業責任保險部董事趙美寶指出，今年上半年期間，勒索軟件及社交工程詐騙成為兩大主要攻擊類型，呼籲企業及早制定網絡風險管理和轉移，以減低損失。

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趙美寶表示，無論任何行業，只要公司使用電郵或網站，就有可能遭到網絡攻擊，「尤其一些需要處理大量個人資訊、依賴雲端網絡的公司，會承受更大風險。」

黑客全球攻擊 上半年升29%

她提及，黑客發動勒索軟件攻擊的行為日漸猖獗，攻擊手法變得更成熟及複雜。她引述Check Point《網絡攻擊趨勢：2021年中期報告》指出，與去年同期相比，今年上半年黑客針對全球企業發動的網絡攻擊上升29%，勒索軟件攻擊數量較去年同期更大幅增加93%。

在行業方面，趙美寶指出，金融銀行及醫療行業面臨勒索軟件攻擊的風險尤其偏高。因醫療行業攻擊切入面廣，黑客能一次過獲取大量個人資料，並能獲得更高的價值。她也指出，疫下零售業擴充電子商務，採用POS網絡系統等工具，提醒企業需用對方法進行數碼轉型，避免產生更大風險。

此外，社交工程詐騙的數目亦不斷增加。趙美寶稱，黑客透過不同技術切入，當中近一半利用釣魚郵件攻擊。「不少黑客會假扮上司向員工發送電郵，從而盜取密碼、個人可識別資訊（PII）等資料。」公司一旦受到攻擊，不但造成龐大財務損失，更要承擔法律責任。

▲ 趙美寶呼籲，企業及早進行網絡安全風險管理，以及制定轉移風險策略。（李寶如攝）

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教育員工 保險公司分擔風險

趙美寶建議3招應對，其一在危機處理方面，企業宜制定緊急應變計劃，加快應對緊急狀況及修補漏洞的速度。「不少企業認為網絡保安事故屬於IT部門工作，因此未有及時採取或參與應變行動，拖慢應對速度。」

其二，企業可將網絡安全風險轉嫁至保險公司，以分擔一部分財務損失。她指出，現時市場對網絡安全保險的需求不斷增加，企業可因應業務性質選擇合適的保險方案，並由風險顧問作出評估及預防。

其三，企業應加強教育員工，讓他們了解黑客如何透過郵件進行攻擊行為，以及如何作出防範。

記者：李寶如