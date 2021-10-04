【筍工推介】統計處招騁全職訪問員　月薪逾1.8萬元　入職條件一覽

統計處不同組別如：業務展望統計組，消費物價指數組，勞工統計科（二），科技統計組及服務貿易統計組，近日均招聘訪問員，月薪18,795元。職位不屬公務員職位，只要求最少要有中學學歷，但可能稱得上是「辛苦工」，獲聘者可能須不定時工作或執行大量訪問職務，包括電話訪問及親身拜訪受訪者進行面談訪問。有意者可瀏覽以下圖片，查看入職條件以及詳細工作內容。申請將於本月7日截止，要注意只可經郵寄方式遞交申請。

入職條件及職責：：

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聘用條款：

(i) 獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期約自2022年2 月開始，為期約4至12個月。 (ii) 工作時間：星期一至五 (a) 早上8:35 至 下午5:23或 (b) 早上8:55 至 下午5:43（每天8.8小時）（因應工作需要，工作時間可能不固定） (iii) 工作地點： (1) 政府統計處的任何辦公地點；及 (2) 統計調查被抽選的受訪者的所在地點。

申請手續：

申請表格[通用表格第340號 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

已填妥的申請表格須於截止申請日期或之前送達下列招聘部門的聯絡地址。除申請表格外，申請人必須同時遞交文憑／證書副本、正式的學業成績報告副本及工作證明副本，否則申請將不獲考慮。請在信封面註明「申請訪問員職位」。

信封上的香港郵戳日期將被視作申請日期。為避免郵件未能成功派遞，申請人在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本處，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請如逾期遞交或資料不全，或並非使用指定申請表格，或未妥為簽署，或以傳真或電郵方式提交，或沒有提交相關證明文件副本，或相關證明文件副本在截止申請日期之後才收到，或所遞交的證明文件不足，有關申請將不獲受理。

獲邀參加遴選面試的申請人通常在截止申請日期後約4至5個星期內接獲通知。申請人如未獲邀參加遴選面試，則可視作落選論。

聯絡地址：九龍協調道3號工業貿易大樓11樓政府統計處科技統計組

查詢電話：3903 7303

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