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【iPhone 13】拆解iPhone 13　物料成本價比上代微增4%

科技 15:30 2021/10/04

分享：

TechInsights日前將iPhone 13 Pro 256GB拆開，揭露其成本價。

蘋果（Apple）日前推出iPhone 13系列手機，外界形容為是前代iPhone 12的小改版。不過近日有外媒就把iPhone 13 Pro做了拆解及詳細對比，發現iPhone 13 Pro製造成本高於iPhone 12系列，物料成本價約佔售價的52％。

【iOS15】蘋果iOS 15推更新　修復iPhone 13解鎖問題

【iPhone 13】DXOMARK評測iPhone 13 Pro相機　錄影表現出乎意料？

外國科技網站TechInsights日前將iPhone 13 Pro 256GB拆開，確認iPhone 13 Pro配備 6GB LPDDR4X RAM。另外，iPhone 13 Pro廣角相機像素尺寸的卻由上代1.4µm提升至1.9 µm。

此外，iPhone 13 Pro所採用的芯片、NAND記憶體、顯示子系統，以及主機殼等的成本都有所增加。他們也計算過iPhone 12 Pro的物料成本約548.5美元（約4,269港元）；新機則為570美元（約4,437港元），值得一提的是，估算並不包括軟件、知識產權、生產和運輸等成本。

iPhone 13 Pro製造成本高於iPhone 12系列，物料成本價約佔售價的52％。（TechInsights資料圖片）

TechInsights指出，以iPhone 13 Pro 256GB版本的美國定價1,099美元（約8,555港元）計算，零售價是物料成本的1.9倍。而三星的Galaxy S21 Plus 256GB版本，物料成本為508美元（約3,954港元）則售1,049美元（約8,165港元），零售價是成本兩倍多。相比之下三星Galaxy S21 Plus的「食水」比蘋果iPhone 13 Pro更深。

【iPhone 13】美國醫生用iPhone 13 Pro微距拍攝　檢查病患眼睛

責任編輯：曾曉汶

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