【iPhone 13】拆解iPhone 13　物料成本價比上代微增4%

▲ TechInsights日前將iPhone 13 Pro 256GB拆開，揭露其成本價。

蘋果（Apple）日前推出iPhone 13系列手機，外界形容為是前代iPhone 12的小改版。不過近日有外媒就把iPhone 13 Pro做了拆解及詳細對比，發現iPhone 13 Pro製造成本高於iPhone 12系列，物料成本價約佔售價的52％。

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外國科技網站TechInsights日前將iPhone 13 Pro 256GB拆開，確認iPhone 13 Pro配備 6GB LPDDR4X RAM。另外，iPhone 13 Pro廣角相機像素尺寸的卻由上代1.4µm提升至1.9 µm。

此外，iPhone 13 Pro所採用的芯片、NAND記憶體、顯示子系統，以及主機殼等的成本都有所增加。他們也計算過iPhone 12 Pro的物料成本約548.5美元（約4,269港元）；新機則為570美元（約4,437港元），值得一提的是，估算並不包括軟件、知識產權、生產和運輸等成本。

▲ iPhone 13 Pro製造成本高於iPhone 12系列，物料成本價約佔售價的52％。（TechInsights資料圖片）

TechInsights指出，以iPhone 13 Pro 256GB版本的美國定價1,099美元（約8,555港元）計算，零售價是物料成本的1.9倍。而三星的Galaxy S21 Plus 256GB版本，物料成本為508美元（約3,954港元）則售1,049美元（約8,165港元），零售價是成本兩倍多。相比之下三星Galaxy S21 Plus的「食水」比蘋果iPhone 13 Pro更深。

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責任編輯：曾曉汶