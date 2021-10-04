【滙豐PayMe】PayMe登陸全線7-Eleven　買滿10元即享3元回贈

▲ PayMe登陸全線7-Eleven 買滿10元即享3元回贈

繼登陸OK便利店後，HSBC滙豐旗下的電子錢包PayMe再下一城，登陸全港過千間7-Eleven便利店，即日起接受PayMe付款。同時，即日起至10月31日推出消費獎賞，用戶只需以PayMe消費滿10元或以上，即時可享3元現金回贈，相當抵玩。

PayMe再拓P2M場景 DON DON DONKI即日起接受PayMe付款｜詳見【下一頁】

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滙豐在Facebook宣布，PayMe已經登陸全線過千間 的7-Eleven。用戶以PayMe線下消費時，打開PayMe後，只需按右上角的掃瞄圖示，再揀選「向商店付款」，經生物認證或輸入交易密碼後即可付款。

其實，早在官方公布前，不少7-Eleven分店已掛上PayMe買滿10元即享3元回贈的橫額，不少用戶相信已經率先使用。

而且，今次消費回贈門檻極低，相信可以吸引不少用戶除日常的P2P（個人對個人）轉賬外，更會開始使用P2M（個人對商戶）功能。

現金回贈優惠推廣期至10月31日，每人每日只可以享用1次回贈。

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