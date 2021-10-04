【Toyota】小巧車型有市場？　Toyota推電動三輪車　方便行動不便或需長時間步行人士

▲ 日本汽車製造商豐田（Toyota）最近推出新款電動三輪車C+walk，其可換式鋰電池充電約2.5小時後，可以行駛長達14公里。

日本汽車製造商豐田（Toyota）最近推出新款電動三輪車C+walk，是一款針對行動不便或需要長時間步行人士設輕型電動車，其可換式鋰電池充電約2.5小時後，可以行駛長達14公里。

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豐田表示，電動三輪車採用了傳統電單車設計的車頭、加速及剎車系統，無需像平衡車Segway般需要學習，只要能站上去即可使用，主打易用性和小巧造型。C+walk的闊度只有450mm，所以在路上行走也不會造成阻礙，底盤高度為150mm，讓使用者站上去也不會太高，仍然能跟路人輕鬆交流的高度。至於三輪車的速度上限設定為最低以時速2公里行駛，最高為時速為10公里。C+walk 會設有避障系統、急坡度偵測等功能的安全支援（Safety support）。

▲ 電動三輪車採用了傳統電單車設計的車頭、加速及剎車系統。（Toyota）

目前C+walk已在日本開賣，同時設有租借計劃，售價為34.1萬日圓（約2.4萬港元），而附設安全支援功能的版本售價為35.4萬日圓（約2.5萬港元），以上價格已包含稅項。

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記者：廖淑瑩