岸田文雄就任日本首相 本月底舉行大選（第三版）

日本國會今日召開臨時會議，通過自民黨總裁岸田文雄接替菅義偉，成為新任日本首相。岸田文雄正式公布新内閣名單，現任外相茂木敏充會繼續留任，也有13名新内閣成員為首次入閣。岸田文雄其後於記者會宣布，本月14日解散國會，本月31日舉行大選。

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（第三版更新確認大選日期）

岸田文雄今晚於記者會宣布，下周四（14日）將解散國會眾議院，19日就國會選舉發出公告，並於31日舉行選舉。

日本國會參眾兩院今日於臨時會議推舉岸田文雄為新首相，岸田隨即著手組閣。岸田成為日本第100任首相，也是自1991年前日本首相宮澤喜一以來，再次由自民黨宏池會議員出任首相。

菅義偉内閣數名成員都會加入岸田内閣，包括茂木敏充留任外相、岸信夫留任防相、萩生田光由文部科學大臣平調為經濟產業大臣。

前文部科學大臣松野博一出任内閣官房長官。前環境大臣鈴木俊一擔任財相兼金融擔當大臣，而鈴木的姐夫正是菅義偉内閣財相兼副首相麻生太郎。公明黨副黨首齊藤鐵夫擔任國土交通大臣。

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此外，有13人為首次入閣，包括堀內詔子入閣成為疫苗擔當大臣；前國土安全大臣金子恭之入閣成為總務大臣；前防衛政務官小林鷹之成為經濟安全保障擔當大臣；牧島Karen入閣成為數碼大臣。

至於有份參選自民黨總裁的自民黨代理幹事長野田聖子，獲任命為少子化兼地方創生擔當大臣。

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責任編輯：鄭錦玲