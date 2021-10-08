【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨升35點　納指期貨升8點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

兩黨達債限協議，美股上日續揚，但期貨市場周五反覆，市場靜觀影響聯儲局「收水」步伐的非農就業數據。美國今日將公布多個數據，包括非農數字、9月失業率、製造業人口變動、批發庫存終值等。

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即市走勢︰

【19：25】道指期貨升35點，納指期貨升8點或近0.1%。

【17：43】道指期貨跌31點，報34607點；標指期貨跌5點，報4384點；納指期貨跌0.2%，報14850點。

【12：26】道指期貨升47點，報34802點；標指期貨升2點，報4401點；納指期貨升1點，報14898點。

【08：35】美國兩黨達債限協議 參議院投票通過、交由眾議院表決

【08：00】馬斯克︰特斯拉將把總部由加州遷至德州奧斯汀

==以下10月7日（周四）股市==

美債上限有望延期在即，民主共和兩黨就債務上限的僵局破冰，加上中美關係等地緣政治局勢稍緩，美國上周失業救濟金人數少過預期，美股急漲，道指首關挑戰35000關。

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美股延續升勢，道指一度飈逾550點，收市升337點，報34754點；納指升152點或1.1%，報14654點；標指升36點，報4399點。社交網站Twitter以105億美元出售流動廣告業務，股價升4.4%。

歐股以貼近全日高位收市，Stoxx 600漲1.6%，汽車股抽高3.2%。

美國參議院兩黨就短期內提高債務上限達成一致，將暫時避免出現前所未有的債務違約。市場等待周五將公布的重要非農就業數據。

美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）認為，近期通脹升勢在很大程度上，是受疫情相關因素造成，這些因素會隨着時間過去而紓緩 ； 並指聯儲局的預測沒有顯示利率會大幅上升。

10年期美債息周四繼續上揚，升0.5個基點，報1.574厘。地緣政治風險減緩，金價偏軟。紐約12月期金收市跌2.6美元，報1759.2美元。

【美股焦點】晨星：寬護城河股票能承受成本上漲、估值吸引 哪些美股被點中？

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即市走勢︰

【22：12】美股升逾500點，報34928點，納指升1.6%，報14728點，標指升62點。

【21：30】美股開市，道指升260點，報24677點，納指升0.8%，報14617點，標指升36點，報4400點。

【17：56】道指期貨升169點，納指期貨升0.9%，標指期貨升26點。

【12：31】道指期貨升139點，報34556點；標指期貨升21點，報4385點；納指期貨升106點或0.7%，報14873點。

【09：27】美考慮釋出戰略石油儲備+俄暗示穩定能源市場 油價回落近2%、中石油跌逾2%

【08：30】美國國務卿︰希望中國負責任處理恒大債務危機

==以下10月6日（周三）股市==

能源價格飆升加劇通脹壓力，歐盟承諾採取行動應對能源緊張問題，加上美國小非農就業數字勝預期，參議院共和黨領袖麥康奈爾表示將允許緊急債務上限延長至12月，消息帶動美股拗腰倒升。

美股收市情況：

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道指曾挫459點，隨着天然氣期貨回落，10年美債息回軟至最低1.51厘水平，國債觸頂危機紓緩，美股尾市收復失地倒升。道指收市升102點，報34416點；標指升17點，報4363點；納指升68點，報14501點。微軟股價抽高1.5%，蘋果公司轉升0.6%。

白宮官員透露，總統拜登周三將與華爾街大行及商界高層於白宮會面，提出一旦債務違約對美國經濟的損害。

麥康奈爾表示，將向民主黨提供結束債務上限僵局的選項，將允許緊急債務上限延長至12月。如果民主黨人停止支出計劃，兩黨會談是可能的 ； 這將有助加快單獨的債務上限立法的和解進程。

另外，歐洲央行表示正研究新的債券購買計劃，以備緊急抗疫購債計劃（PEPP）結束時使用，惟尚未就新的買債計劃作決定。

【美債上限】拜登召集金融及企業界高層開會 強調債務違約風險

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即市走勢︰

【02：43】紐約 11月原油期貨收跌1.50美元，跌幅1.90%，報77.43美元。倫敦布蘭特12月原油期貨收跌1.48美元，跌幅1.79%，報81.08美元

【02：35】美股轉漲，道指升25點，報34339點，納指升逾0.3%；標指升9點。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾表示將允許緊急債務上限延長至12月。

【02：27】紐約原油期貨短綫走低，現跌逾2%，報77.10美元，此前美國提出釋放緊急石油儲備的可能性。

【02：08】納指轉升27點或0.2%，此前一度最多跌174點或1.2%；道指跌50點；標指跌9點

【01：16】聯儲局周三（10月6日）逆回購工具使用規模為1.451萬億美元。

【00：44】由於波音的推遲，美國國家航空航天局（NASA）將宇航員升空任務轉移至SpaceX。

【00：19】道指跌幅擴大至314點或0.9%， 險守34000點 ， 此前受能源市場極度動盪衝擊，道指曾急瀉459點或1.3%；納指跌55點或逾0.3%；標指跌25點或0.6%

【00：01】通用汽車：目標是到2030年，通過更先進的汽車實現收入翻一番，預計軟件服務的年收入將達到250億美元。

【23：16】道指跌245點，納指跌逾0.3%。

【22：11】道指跌逾400點，納指跌逾1%。

【22：00】【美股動向】大摩首席策略師：散戶不再逢低買入 重申美股將調整10%至20%

【21：52】道指跌280點，納指跌近0.6%。

【21：30】美股開市，道指跌260點，報34053點。標指跌0.9%，報4306點。納指跌1%，報14291點。

【20：15】美國9月ADP就業人數增加56.8萬人 超預期

【18：31】道指期貨跌349點，納指期貨跌逾1.3%。

【16：18】道指期貨跌296點，納指期貨跌逾1.2%。

【16：17】歐股急瀉，德股跌1.9%，法股跌1.8%，英股跌1.4%。10年期美債息現報1.555厘，日內高見1.573厘。

【12：20】道指期貨跌97點，報34217點；標指期貨跌19點，報4325點；納指期貨跌86點或0.6%，報14587點。

【11：11】比特幣續升曾逼近5.2萬美元 較7月低位反彈逾6成（第二版）

【10：17】索羅斯基金投資總監：目前投資避開中國 料大部分美國上市中概股不得不退市

==以下10月5日（周二）股市==

美國服務業數據理想，美股顯著反彈，道指一度勁彈488點，收復周一失地。道指收市升311點，報34314點；標指升45點，報4345點；納指升178點或1.25%，報14433點。歐洲主要經濟體採購經理指數（PMI）表現勝預期，泛歐指數Stoxx 600收市反彈1.2%；銀行股急升3.5%。

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Facebook（美：FB）旗下多個社交平台周一深夜突故障長達約6個小時，連累周一股價收跌近5%，昨反彈2.1%。Facebook CEO朱克伯格為系統故障致歉，有安全專家分析，是次故障很有可能是域名系統出現問題。

油價高位徘徊，紐約期油續創7年新高，收市升1.69%，報78.93美元；布蘭特期油亦升1.6%，收報82.56美元。美滙及美債息上升，比特幣突破5萬美元，升4.65%至近5.14萬美元。

不過，市場仍需為聯儲局下月開始減買債做準備，芝加哥儲行行長埃文斯（Charles Evans）表示，目前已接近縮減買債，相信到2022年中期至秋季期間，減買債計劃將會結束。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，預計2021年全球經濟增長將略低於7月時預測的6%，債務相關的風險、通脹及疫情後經濟趨勢的迥異是主要原因。儘管各國央行暫時可能避免收緊政策，但如果經濟復甦速度快於預期，或通脹上升的風險成為現實，他們應準備迅速採取行動；監控包括過高資產估值在內的金融風險也很重要。

IMF：2021年全球GDP增速將略低於此前預測的6%

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即市走勢︰

【02：54】道指漲475點或1.4%；納指升246點或1.7%；標指升65點或1.5%

【02：32】紐約11月原油期貨收漲1.31美元，漲幅1.69%，報78.93美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收漲1.3美元，漲幅1.6%，報82.56美元

【01：51】中概電商股造好，百世集團漲10.64%，拼多多漲3.75%，中通快遞漲3.41%，京東漲2.95%，達達集團漲2.49%，阿里巴巴漲2.45%，寶尊電商漲近2%。

【01：50】紐約12月黃金期貨收跌0.4%，報1760.90美元。

【01：49】聯儲局金融監管副主席夸爾斯：避風港法對於倫敦銀行同業拆借利率（Libor）的過渡至關重要。

【01：45】道指升466點或逾1.3%；納指升241點或1.7%；標指升60點或1.4%

【01：35】電動汽車生產商比亞迪與Levo Mobility宣佈合作計劃，將整合Nuveve Holding領先的車輛到電網（V2G）技術與比亞迪的電池電動汽車（BEV），並計劃未來五年聯合部署多達5,000輛電池電動汽車。

【01：21】沙特阿美將銷往亞洲的輕質石油售價下調0.40美元/桶，至溢價1.30美元/桶。

沙特阿美將11月銷往西北歐的輕質原油售價，設定為較布倫特原油貼水1.4美元/桶。

【01：18】Netflix（NFLX.O）盤中漲超5%，股價再創新高，報634.13美元，此前人氣影集《魷魚遊戲 Squid Game》熱播

【01：16】聯儲局周二（10月5日）逆回購工具使用規模為1.431萬億美元，突破9月29日的紀錄（1.416萬億美元），並創歷史新高。

【01：15】美國聯儲局理事、負責金融監管事務的副主席夸爾斯：資本市場過渡至SOFR至關重要。LIBOR的主導地位將一去不復返。

【00：56】道指升392點或逾1.1%，報34394點，早段曾最多升480點或1.4%， 至高見34483點；納指漲217點或1.5%，報14473點；標指升54點或逾1.2%，報4354點

【23：21】摩根大通（美：JPM）漲超2%，續創歷史新高，市值超5000億美元。高盛（美：GS）漲3%，領漲道指成分股。

【22：51】油價續漲逾2%，布油報82.9美元，紐油突破79美元。

【22：50】道指升逾400點，納指升1.4%，標指升逾1.3%。

【22：06】Netflix（美：NFLX）升逾3%創新高。

【22：04】道指升234點，納指升1%，標指升0.8%。

【21：30】美股開市，道指升135點，報34138點。標指升18點或0.4%，報4319點。納指升65點或近0.5%，報14320點。

【18：32】比特幣升2%，報50214美元。

【18：29】道指期貨升111點，納指期貨升逾0.4%。

【16：57】道指期貨升62點，納指期貨升近0.4%。

【12：23】道指期貨升22點，報34025點；標指期貨升4點，報4305點；納指期貨升36點或0.3%，報14508點。

【11：43】傳約15億用戶資料被洩 Facebook：沒有用戶數據受影響、流向配置錯誤致死機

【11：42】IATA ：全球航空業受累疫情 虧損料逾2000億美元 超過近9年累計盈利

【11：37】Facebook、IG及WhatsApp故障近7小時 朱克伯格身家帳面少500億

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==以下10月4日（周一）股市==

全球能源危機急速蔓延，紐油撲7年高，外圍憂慮供應鏈大混亂，及引發滯脹風險，美股跌幅加劇。道指一度挫504點，大型科網股領跌。油價升近3%，布蘭特期油升破81美元，創2018年10月以來新高。紐約期油站上77美元，為2014年11月以來首次，收於77.62美元，漲1.74美元或2.3%。

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道指跌323點或0.94%，收報34002點；標指跌56點或1.3%，報4300點；納指跌311點或2.14%，報14255點。

Facebook （fb）及旗下多個社交平台，包括WhatsApp和Instagram的部分用戶表示，遭遇平台服務中斷，全球用戶受影響。大型科技公司旗下多個服務平台同時出現服務故障，情況實屬罕見。科技股遭拋售，Facebook股價下滑4.9%。

避險情緒升溫，金價創逾一周高位。紐約期金周一收市升9.2美元，報1,767.6美元。

聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）警告，由於商家發現把產品加價並未影響生意，將導致美國通脹升勢較預期嚴重，情況或長期持續。

白宮新聞秘書普薩基表示，美國將採取一切手段壓低汽油價格，又指總統拜登在今天下午將與一些美國民主黨進步派議員舉行虛擬會議；拜登將告訴議員們，和解法案比他們希望的規模要小。白宮表示，拜登不排除通過和解提高債務上限。

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即市走勢︰

【02：52】納指跌314點或2.2%， 報14252點；道指瀉340點或1%， 報33985點；標指跌66點或1.5%， 報4290點

【02：31】紐約 11月原油期貨收漲1.74美元，漲幅2.29%，報77.62美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收漲1.98美元，漲幅2.5%，報81.26美元

【02：04】納指跌339點或2.3%， 報14227點；道指瀉371點或1%， 報33954點；標指跌65點或1.5%， 報4291點

【02：04】紐約期油升2.8%， 升見78美元， 即市曾升近3.3%， 至高見78.38美元；此前OPEC+委員會建議維持月增產40萬桶/日計劃不變。

【01：52】紐約 12月黃金期貨收漲0.5%，報1567.60美元。

【01：33】據監測網絡狀況的網站DownDetector：用戶報告顯示TikTok的服務出現問題

【01：16】聯儲局周一（10月4日）逆回購工具使用規模為1.399萬億美元。

【01：13】Facebook谷歌亞馬遜等網站出現大面積宕機；監測網絡狀況的網站DownDetector顯示，大量用戶報告稱Twitter、T-Mobile 、AT&T、亞馬遜雲服務和谷歌服務均出現問題。此前，Facebook、Messenger、Instagram和WhatsApp等Facebook旗下應用均出現故障，Facebook網頁上的錯誤消息表明存在域名系統 錯誤。Facebook表示，一些用戶無法訪問應用程序，正在努力修復

【00：44】據監測網絡狀況的網站DownDetector：用戶報告顯示AT&T、亞馬遜雲服務、谷歌、推特服務均出現問題

【00：37】納指跌幅擴大至2.4%， 道指仍跌近380點，相對早市一度挫504點略收窄；標指亦跌近1.5%

【23：33】道指跌逾400點，納指跌2.3%。

【22：43】道指跌逾300點，納指跌幅擴至逾2%，FAANMG跌2至4%。

【22：18】納指跌1.4%，FAAMG領跌，Tesla重上800美元，升4%。

【21：30】美股開市，道指跌63點，報34262點；標指跌9點或0.2%，報4347點；納指跌73點或0.5%，報14493點。

【20：11】道指期貨跌107點，納指期貨跌逾0.5%。Tesla（美：TSLA）盤前升近3%。

【17：22】道指期貨跌55點；納指期貨跌53點或近0.4%。10年美債息報1.491厘，變動不大。

【12：12】道指期貨跌131點，報34195點；標指期貨跌17點，報4339點；納指期貨跌80點或0.5%，報14711點。

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【07：30】Tesla上季交付24萬輛電動車破紀錄 按年大增73%

【07：30】美經濟數據向好，新冠肺炎藥物研發再有突破，加上市場憧憬美眾院批准基建草案，消息為美股注入動力。道指上周五報34326點，升482點；標指報4357點，升49點或1.2%；納指報14566點，升0.8%。一周計，道指、標指、納指仍分別累跌1.4%、2.2%、3.2%。

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責任編輯︰梁浩碩

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