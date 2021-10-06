【美股收市】服務業數據佳 道指彈311點 納指漲1.3%

美國服務業數據理想，美股顯著反彈，道指一度勁彈488點，收復周一失地。道指收市升311點，報34314；標指升45點，報4345點；納指升178點或1.25%，報14433點。歐洲主要經濟體採購經理指數（PMI）表現勝預期，泛歐指數Stoxx 600收市反彈1.2%；銀行股急升3.5%。

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Facebook（美：FB）旗下多個社交平台周一深夜突故障長達約6個小時，連累周一股價收跌近5%，昨反彈2.1%。Facebook CEO朱克伯格為系統故障致歉，有安全專家分析，是次故障很有可能是域名系統出現問題。

油價高位徘徊，紐約期油續創7年新高，收市升1.69%，報78.93美元；布蘭特期油亦升1.6%，收報82.56美元。美滙及美債息上升，比特幣突破5萬美元，升4.65%至近5.14萬美元。

不過，市場仍需為聯儲局下月開始減買債做準備，芝加哥儲行行長埃文斯（Charles Evans）表示，目前已接近縮減買債，相信到2022年中期至秋季期間，減買債計劃將會結束。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，預計2021年全球經濟增長將略低於7月時預測的6%，債務相關的風險、通脹及疫情後經濟趨勢的迥異是主要原因。儘管各國央行暫時可能避免收緊政策，但如果經濟復甦速度快於預期，或通脹上升的風險成為現實，他們應準備迅速採取行動；監控包括過高資產估值在內的金融風險也很重要。

IMF：2021年全球GDP增速將略低於此前預測的6%



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即市走勢︰

【02：54】道指漲475點或1.4%；納指升246點或1.7%；標指升65點或1.5%

【02：32】紐約11月原油期貨收漲1.31美元，漲幅1.69%，報78.93美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收漲1.3美元，漲幅1.6%，報82.56美元

【01：51】中概電商股造好，百世集團漲10.64%，拼多多漲3.75%，中通快遞漲3.41%，京東漲2.95%，達達集團漲2.49%，阿里巴巴漲2.45%，寶尊電商漲近2%。

【01：50】紐約12月黃金期貨收跌0.4%，報1760.90美元。

【01：49】聯儲局金融監管副主席夸爾斯：避風港法對於倫敦銀行同業拆借利率（Libor）的過渡至關重要。

【01：45】道指升466點或逾1.3%；納指升241點或1.7%；標指升60點或1.4%

【01：35】電動汽車生產商比亞迪與Levo Mobility宣佈合作計劃，將整合Nuveve Holding領先的車輛到電網（V2G）技術與比亞迪的電池電動汽車（BEV），並計劃未來五年聯合部署多達5,000輛電池電動汽車。

【01：21】沙特阿美將銷往亞洲的輕質石油售價下調0.40美元/桶，至溢價1.30美元/桶。

沙特阿美將11月銷往西北歐的輕質原油售價，設定為較布倫特原油貼水1.4美元/桶。

【01：18】Netflix（NFLX.O）盤中漲超5%，股價再創新高，報634.13美元，此前人氣影集《魷魚遊戲 Squid Game》熱播

【01：16】聯儲局周二（10月5日）逆回購工具使用規模為1.431萬億美元，突破9月29日的紀錄（1.416萬億美元），並創歷史新高。

【01：15】美國聯儲局理事、負責金融監管事務的副主席夸爾斯：資本市場過渡至SOFR至關重要。LIBOR的主導地位將一去不復返。

【00：56】道指升392點或逾1.1%，報34394點，早段曾最多升480點或1.4%， 至高見34483點；納指漲217點或1.5%，報14473點；標指升54點或逾1.2%，報4354點

【23：21】摩根大通（美：JPM）漲超2%，續創歷史新高，市值超5000億美元。高盛（美：GS）漲3%，領漲道指成分股。

【22：51】油價續漲逾2%，布油報82.9美元，紐油突破79美元。

【22：50】道指升逾400點，納指升1.4%，標指升逾1.3%。

【22：06】Netflix（美：NFLX）升逾3%創新高。

【22：04】道指升234點，納指升1%，標指升0.8%。

【21：30】美股開市，道指升135點，報34138點。標指升18點或0.4%，報4319點。納指升65點或近0.5%，報14320點。

【18：32】比特幣升2%，報50214美元。

【18：29】道指期貨升111點，納指期貨升逾0.4%。

【16：57】道指期貨升62點，納指期貨升近0.4%。

【12：23】道指期貨升22點，報34025點；標指期貨升4點，報4305點；納指期貨升36點或0.3%，報14508點。

【11：43】傳約15億用戶資料被洩 Facebook：沒有用戶數據受影響、流向配置錯誤致死機

【11：42】IATA ：全球航空業受累疫情 虧損料逾2000億美元 超過近9年累計盈利

【11：37】Facebook、IG及WhatsApp故障近7小時 朱克伯格身家帳面少500億

==以下10月4日（周一）股市==

全球能源危機急速蔓延，紐油撲7年高，外圍憂慮供應鏈大混亂，及引發滯脹風險，美股跌幅加劇。道指一度挫504點，大型科網股領跌。油價升近3%，布蘭特期油升破81美元，創2018年10月以來新高。紐約期油站上77美元，為2014年11月以來首次，收於77.62美元，漲1.74美元或2.3%。

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道指跌323點或0.94%，收報34002點；標指跌56點或1.3%，報4300點；納指跌311點或2.14%，報14255點。

Facebook （fb）及旗下多個社交平台，包括WhatsApp和Instagram的部分用戶表示，遭遇平台服務中斷，全球用戶受影響。大型科技公司旗下多個服務平台同時出現服務故障，情況實屬罕見。科技股遭拋售，Facebook股價下滑4.9%。

避險情緒升溫，金價創逾一周高位。紐約期金周一收市升9.2美元，報1,767.6美元。

聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）警告，由於商家發現把產品加價並未影響生意，將導致美國通脹升勢較預期嚴重，情況或長期持續。

白宮新聞秘書普薩基表示，美國將採取一切手段壓低汽油價格，又指總統拜登在今天下午將與一些美國民主黨進步派議員舉行虛擬會議；拜登將告訴議員們，和解法案比他們希望的規模要小。白宮表示，拜登不排除通過和解提高債務上限。

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即市走勢︰

【02：52】納指跌314點或2.2%， 報14252點；道指瀉340點或1%， 報33985點；標指跌66點或1.5%， 報4290點

【02：31】紐約 11月原油期貨收漲1.74美元，漲幅2.29%，報77.62美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收漲1.98美元，漲幅2.5%，報81.26美元

【02：04】納指跌339點或2.3%， 報14227點；道指瀉371點或1%， 報33954點；標指跌65點或1.5%， 報4291點

【02：04】紐約期油升2.8%， 升見78美元， 即市曾升近3.3%， 至高見78.38美元；此前OPEC+委員會建議維持月增產40萬桶/日計劃不變。

【01：52】紐約 12月黃金期貨收漲0.5%，報1567.60美元。

【01：33】據監測網絡狀況的網站DownDetector：用戶報告顯示TikTok的服務出現問題

【01：16】聯儲局周一（10月4日）逆回購工具使用規模為1.399萬億美元。

【01：13】Facebook谷歌亞馬遜等網站出現大面積宕機；監測網絡狀況的網站DownDetector顯示，大量用戶報告稱Twitter、T-Mobile 、AT&T、亞馬遜雲服務和谷歌服務均出現問題。此前，Facebook、Messenger、Instagram和WhatsApp等Facebook旗下應用均出現故障，Facebook網頁上的錯誤消息表明存在域名系統 錯誤。Facebook表示，一些用戶無法訪問應用程序，正在努力修復

【00：44】據監測網絡狀況的網站DownDetector：用戶報告顯示AT&T、亞馬遜雲服務、谷歌、推特服務均出現問題

【00：37】納指跌幅擴大至2.4%， 道指仍跌近380點，相對早市一度挫504點略收窄；標指亦跌近1.5%

【23：33】道指跌逾400點，納指跌2.3%。

【22：43】道指跌逾300點，納指跌幅擴至逾2%，FAANMG跌2至4%。

【22：18】納指跌1.4%，FAAMG領跌，Tesla重上800美元，升4%。

【21：30】美股開市，道指跌63點，報34262點；標指跌9點或0.2%，報4347點；納指跌73點或0.5%，報14493點。

【20：11】道指期貨跌107點，納指期貨跌逾0.5%。Tesla（美：TSLA）盤前升近3%。

【17：22】道指期貨跌55點；納指期貨跌53點或近0.4%。10年美債息報1.491厘，變動不大。

【12：12】道指期貨跌131點，報34195點；標指期貨跌17點，報4339點；納指期貨跌80點或0.5%，報14711點。

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【07：30】Tesla上季交付24萬輛電動車破紀錄 按年大增73%

【07：30】美經濟數據向好，新冠肺炎藥物研發再有突破，加上市場憧憬美眾院批准基建草案，消息為美股注入動力。道指上周五報34326點，升482點；標指報4357點，升49點或1.2%；納指報14566點，升0.8%。一周計，道指、標指、納指仍分別累跌1.4%、2.2%、3.2%。

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責任編輯︰梁浩碩

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