【潘朵拉文件】ICIJ揭多國政要離岸公司隱藏資產、梁振英董建華上榜　梁反批報道媒體、董：與特首工作無關（第四版）

▲ 【潘朵拉文件】ICIJ最新調查揭多國政要以離岸公司隱藏資產 梁振英、董建華亦上榜

國際調查記者聯盟 （ICIJ）周日（3日） 公布至今為止，調查規模最大的「潘朵拉文件」。文件揭露多國領導人、政治家和名人以離岸公司隱藏資產，涉及35名現任和前任國際政商界領袖，香港前特首董建華及梁振英亦包括在內。被指隱藏任內子企交易內容，梁振英強調，自己做法符合申報機制，反批評報道媒體是「外國代理人」，董建華就指文件內容與他特首工作期間無關，不回應事件。

ICIJ透過2016年「巴拿馬文件」、2017年「天堂文件」及2020年「金融犯罪執法局文件」，揭發全球多國政商權貴利用離岸公司隱瞞資產及避稅。雖然有關做法未必違反各地法例，而且是存在多年避稅方式，但外界藉此審視政商界做法會否隱藏潛在利益衝突，或申報制度是否符合政治倫理。

最新文件揭發約旦國王阿卜杜拉二世在倫敦、加州等15處地點，秘密購買價值7000萬英鎊物業。另外，前英國首相貝理雅婦被揭通過系列操作避免支付31.2萬英鎊的購樓印花稅。

梁振英持戴德梁行日本業務公司三成股權

有份參與 ICIJ「潘朵拉文件」調查工作的香港媒體報道，文件揭發梁振英在任特首期間，透過兩間離岸公司，迂迴持有一間戴德梁行日本業務公司的三成股權。洩密文件又首次揭露，該三成股權於2015年12月以20萬英鎊（約230 萬港元）出售。當時梁振英在任特首，而廉政公署正調查他與澳洲上市公司 UGL 簽訂協議，收取 400 萬英鎊一事。報道稱，翻查行政會議利益申報，梁振英從未申報持有該公司股權、也沒有申報在任特首期間出售股權，公眾無從得知他賣股獲益。

梁振英在海外設立離岸公司管理資產、處理與外國企業的關係，而ICIJ報道提及多個國家政要個人資產申報情況，但梁振英最新在社交平台不絕發文批評參與報道的香港傳媒是「外國代理人」，諷為「傻更更」。

梁振英強調，香港制度要求申報直接持有的公司股權，下面的各級子公司的股權持有及股權變動不必申報。他強調當年的申報就是申報直接持有的公司的股權，而且在制度要求以外主動作出額外安排，將所有股權放入由專業人士管理的信託。

梁振英又稱，他在就任前已啟動辭任董事程序，但各地法律及合約手續不同，不一定馬上生效。他又指，有關報道有誤導成份，已交給律師處理。

現屆行政長官林鄭月娥早前明言違競選承諾「走數」，不會修改官員申報利益制度，她周二（5日）出席行政會議前稱，政府有穩健申報制度，行會成員及問責官員須向公眾披露需申報的利益，而機制是信任申報人申報內容，不會另作檢查。

董建華卸任特首後成立7間離岸公司

另外，調查發現，全國政協副主席、前特首董建華及其家族成員，涉及至少72間離岸公司，董建華擁有當中7間離岸公司，而其中一間擬用作開設滙豐銀行戶口。這7間公司均於2005年3月，董建華卸任特首後設立。

董建華經發言人回覆稱，收到多家媒體查詢，但有關問題與董建華出任特首工作期間，並無關係，因此不會回應。

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（第二版增加梁振英在社交媒體回應，第三版加入林鄭回應，第四版加入董建華回應）