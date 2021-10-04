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未來五年投資回報料疲弱 調整多元資產配置為要

股市 10:03 2021/10/04

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受疫情影響，投資環境發生巨大改變，投資者既需要考慮長遠增長前景、人口因素等長期影響，也需要關注聯儲局退市及疫情走向等短期因素。各大資產均自2020年3月疫情造成的低谷反彈，部分資產估值水平居高不下，令投資者憂慮未來表現能否保持强勁。一旦投資回報大不如前，將侵蝕投資組合的回報。市場將何去何從，投資者又應如何部署以提升回報？

中長期宜未雨綢繆應對低回報環境

普徠仕多元資產團隊認為，未來五年股票及固定收益資產或將無法延續過去五年的强勁表現，這對個人投資而言或會影響深遠。舉例說，如果擁有長期儲蓄計劃的投資者對投資回報抱有過份樂觀的態度，臨近退休之際，有可能發現儲蓄不足以支持退休後生活。因此，投資者更應該就投資部署進行動態檢視，並根據環境變化調整投資組合。

即使面對複雜的投資環境，仍有多種方法提升未來投資回報，其中包括增加投資組合的風險承受水平，如增加多元資產投資組合中的股票配置，或是提高對新興市場股票、小型股的股票配置，亦可以關注固定收益領域的高息債、新興市場債券等。鑑於股票和債券市場的預期回報在未來五年或將轉弱，利用動態的多元資產配置以及審慎選擇證券投資，有望協助投資者實現較理想的投資目標。

聯儲局近期或陷入兩難處境

除各資產類別未來的表現前景外，投資者近期密切關注聯儲局政策以及退市步伐。聯儲局上周宣佈會在不久的將來放緩購債的規模。我們預計正式的計畫會在11月宣布，並於12月開始實行。股市將此解讀為鴿派訊號，預期貨幣政策將繼續保持寬鬆一段時間，標準普爾500指數隨即應聲上揚。

增長放緩、就業疲弱及通脹持續或令聯儲局進退兩難，過快減少買債規模對剛復甦的就業市場有所影響，而對通脹的自滿情緒亦可能迫使當局於未來採取更果斷行動。

當前被積壓需求的釋放料為週期性公司創造有利條件

股市方面，因新冠疫情而實行的封鎖措施導致消費者及企業支出減少，服務相關支出顯著下降，企業紛紛削减支出和股息。現時標準普爾500指數成份股公司所持的現金水平達到2萬億美元的歷史新高，而家庭資產亦維持在歷史高位。

鑑於開學季購物潮以及即將踏入年底的長假期季節，被積壓的消費者需求預計將持續釋放。與此同時，企業正尋求增加股息及進行股票回購。隨著財政和貨幣支持逐漸减弱，企業和個人的現金積累或將為週期性公司帶來利好因素。

總而言之，面對諸多不確定因素，主動管理風險，採取動態、審慎的多元資產配置策略，仍值得投資者認真考慮。

撰文 : 沈文婷 普徠仕亞太區多元資產解決方案策略師

欄名 : 多元資析

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