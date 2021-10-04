＜王子玫瑰皂　繁華鬧市中的寧靜空間＞

每天不斷追趕，上班下班加班應酬，你多久沒與自己獨處，和自己的內心談談天，說說話？在這個狹窄又嘈吵的環境下，若果你也需要一處可以讓你喘息的空間，不妨好好利用每天的洗澡時間，為自己製造一個水療般的沐浴體驗，放鬆身心同時擁有美肌效果。

新登場的王子玫瑰皂水療沐浴露有4種香味，蘊含著不同的天然植萃，分別是小蒼蘭、迷迭香、粉紅玫瑰及橙花。小蒼蘭香味浪漫療癒，使身心放鬆舒暢，同時保護肌膚，達致高效保濕；迷迭香散發草木氣息，爽朗而沉穩，舒緩同時為你的皮膚抗氧淨化；粉紅玫瑰的溫柔香調令人無法抗拒，適合喜歡幼滑嫩膚的你；清新的橙花香不但能透亮煥膚，更能帶給你熱情與活力，讓你有一整天的愉悅心情。

除了各種的天然植萃，每支沐浴露都額外添加了來自日本的玫瑰精華及維他命B3保濕成分，洗後乾淨舒爽不黏膩，呵護你幼嫩細緻的肌膚，同時做到水潤美肌效果。不同香氣配上不同的美肌效果，適合對於生活有不同追求的你。

幸福就是擁抱自然

這4款沐浴露沒有為你帶來沐浴於香水之中的奢華感受，也沒有令你進入變成男神女神的慾望都市，但為你帶來的是大自然神奇的療癒力量。淡淡香氣令你猶如置身於日本鹿兒島的白谷雲水峽，高聳入雲的樹木，泠泠作响的流水，靜謐舒適的環境，像被整個森林擁抱一樣，除了令身心靈逹致深度放鬆，同時產生舒適幸福的感受。

擁有王子玫瑰皂，洗澡不再是每天的「例行公事」，而是讓我們放鬆享受，紓緩一整天疲勞的重要時刻。繁忙的香港人，就讓王子玫瑰皂水療沐浴露為你的生活找回屬於你的Me Time吧！

潔淨。隨心。王子玫瑰皂水療沐浴露



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