【恒大物業】合生創展傳逾200億購恒大物業約51%股權、已獲聯交所批准　分析：以約10倍市盈率收購較合理（第三版）

▲ 【停牌】合生創展擬收購恒大物業約51%的股份，獲得恒大物業控股權

內房合生創展 （00754） 今早停牌。據內媒引述知情人士指，合生創展擬收購恒大物業 （06666） 約51%的股份，獲得恒大物業控股權，現時市場上對交易金額有兩個版本，分別為逾400億元及逾200億元。不過，及後內媒將400億元的交易金額改為估值。消息指，由於恒大物業上市未足一年，如要出售控股權須取得聯交所同意，因此若今次交易落實反映經聯交所同意。根據上市規則，控股股東自交易日起計6個月內不得以任何方式處置所持公司股票，而自前述的6個月屆滿日起計6個月內，不得喪失控制權。

恒大及恒大業開市前停牌【下一頁】

有中資分析員稱，以目前恒大的困境，對合生創展以逾400億元、約16倍市盈率收購恒大物業逾半股權，抱持懷疑態度，直言有關估值偏高，故以逾200億元、約10倍市盈率購恒大物業逾半股權較為合理及正常。

合生創展美元債創歷來最大跌幅

合生創展今早停牌，以待刊有關主要交易的公告，合生創展擬同意收購一家在港交所上市之公司的股份，可能要根據香港收購及合併守則而對目標公司的股份提出的強制要約。合生創展停牌前報27.7元。合生創展於2023年到期的美元票據，周一創下歷來最大跌幅，跌逾5%，票面值曾見90.2美仙。另外，恒大物業中午發停牌通告指出，刊發一份根據香港公司收購及合併守則而作出及構成內幕消息及可能全面要約公司股份的公告。

圖看恒大危機

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

合生創展停牌市值為603.5億元，而恒大物業的市值為553.5億元。翻查年報，截至今年6月底止，集團的現金及銀行存款達428.6億元；負債對資產比率為67%。

（第三版加入分析師評論；第二版加入合生創展債價及內媒報道）

更多【恒大危機】消息

相關文章：【恒大3333】恒大擔保美元債券到期 若未能償付或觸發交叉違約風險

相關文章：【恒大3333】陳茂波：恒大對本港銀行業造成的風險甚微 料不會對港金融穩定產生威脅

*同場加映*【ET開市直擊】港股10月開局 現金＋股票 揀股點部署（附Time code）